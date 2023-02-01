Петербурженка обнаружила в мясе странную капсулу. Магазин причины для проверки не видит

Читательница «Фонтанки» обнаружила в купленной на развес телятине твердую капсулу. Петербурженка рассказала, что увидела её уже во время разделки мяса.
«Кусок вырезала, капсулу в магазин отнесла, остальное приготовила. В супермаркете развели руками, не знают норма это или нет», — поделилась она с «Фонтанкой». Особое беспокойство у жительницы Петербурга вызвал материал предмета. По словам женщины, на ощупь он был похож на стекло: «Не знаю состав капсулы и что будет, если ее съесть, как себя поведёт при температурной обработке».
Мясо петербурженка купила 31 января в магазине «Сезон» на Замшиной улице. Что за капсула оказалась в продукте, там пояснить не смогли. «Кусочек чего-то непонятного. Может быть, температурные датчики для животных. Это какой-то единичный случай», — сказал представитель магазина «Фонтанке», добавив, что сталкивается с этим впервые за десять лет работы в отрасли.
Оснований для проверки в «Сезоне» не видят: все остальное мясо «хорошее», а поставка имеет необходимые документы. Поставщика партии в магазине назвали — это расположенный в Удмуртии Игринский мясокомбинат. «Фонтанка» попросила компанию прокомментировать ситуацию.
читатель «Фонтанки»
В петербургском Роспотребнадзоре петербурженке порекомендовали отправить жалобу: «По данному факту потребителю необходимо направить обращение в адрес Управления для принятия мер согласно действующему законодательству». В пресс-службе ведомства уточнили, что подать обращение можно на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в графе «Прием обращений граждан» или направить его почтой России по адресу: 191025, город Санкт-Петербург, Стремянная улица, дом 19.