    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    748мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.12eur76.22

    Петербурженка обнаружила в мясе странную капсулу. Магазин причины для проверки не видит

    4233
    25 комментариев

    Читательница «Фонтанки» обнаружила в купленной на развес телятине твердую капсулу. Петербурженка рассказала, что увидела её уже во время разделки мяса.

    «Кусок вырезала, капсулу в магазин отнесла, остальное приготовила. В супермаркете развели руками, не знают норма это или нет», — поделилась она с «Фонтанкой». Особое беспокойство у жительницы Петербурга вызвал материал предмета. По словам женщины, на ощупь он был похож на стекло: «Не знаю состав капсулы и что будет, если ее съесть, как себя поведёт при температурной обработке».

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Мясо петербурженка купила 31 января в магазине «Сезон» на Замшиной улице. Что за капсула оказалась в продукте, там пояснить не смогли. «Кусочек чего-то непонятного. Может быть, температурные датчики для животных. Это какой-то единичный случай», — сказал представитель магазина «Фонтанке», добавив, что сталкивается с этим впервые за десять лет работы в отрасли.

    Оснований для проверки в «Сезоне» не видят: все остальное мясо «хорошее», а поставка имеет необходимые документы. Поставщика партии в магазине назвали — это расположенный в Удмуртии Игринский мясокомбинат. «Фонтанка» попросила компанию прокомментировать ситуацию.

    читатель «Фонтанки»

    В петербургском Роспотребнадзоре петербурженке порекомендовали отправить жалобу: «По данному факту потребителю необходимо направить обращение в адрес Управления для принятия мер согласно действующему законодательству». В пресс-службе ведомства уточнили, что подать обращение можно на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в графе «Прием обращений граждан» или направить его почтой России по адресу: 191025, город Санкт-Петербург, Стремянная улица, дом 19.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    РоспотребнадзорМагазинМясо
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    Avs715301 Фев 2023 в 20:09
    Стемянная улица - самая стрёмная в мире!
    +0−0
    VKuser5830975601 Фев 2023 в 20:02
    Игринский мясокомбинат обязан перед забоем метки RFID изымать.
    +2−0
    27473487001 Фев 2023 в 20:02
    https://www.fontanka.ru/2023/02/01/72022919/ -
    может соврали ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close