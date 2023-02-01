Петербурженка обнаружила в мясе странную капсулу. Магазин причины для проверки не видит

Читательница «Фонтанки» обнаружила в купленной на развес телятине твердую капсулу. Петербурженка рассказала, что увидела её уже во время разделки мяса.



«Кусок вырезала, капсулу в магазин отнесла, остальное приготовила. В супермаркете развели руками, не знают норма это или нет», — поделилась она с «Фонтанкой». Особое беспокойство у жительницы Петербурга вызвал материал предмета. По словам женщины, на ощупь он был похож на стекло: «Не знаю состав капсулы и что будет, если ее съесть, как себя поведёт при температурной обработке».