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    Проверяйте телефоны. «ВКонтакте» оживает

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    Соцсеть «ВКонтакте» снова доступна после массового сбоя. Об этом поздно вечером 7 февраля сообщают пользователи.

    Пресс-служба «ВКонтакте» также заявила, что сервис работает в обычном режиме.

    Корреспондент «Фонтанки» убедился — соцсеть действительно ожила. Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что неполадки еще остались: например, на сайте сервис работает, а в приложении — нет.

    Как писала «Фонтанка», вечером вторника о серьезных проблемах с доступом «ВКонтакте» стали сообщать пользователи со всей России и из других стран. Многие не могли зайти в соцсеть ни на сайте, ни в приложении.

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