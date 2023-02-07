Проверяйте телефоны. «ВКонтакте» оживает

Соцсеть «ВКонтакте» снова доступна после массового сбоя. Об этом поздно вечером 7 февраля сообщают пользователи.

Пресс-служба «ВКонтакте» также заявила, что сервис работает в обычном режиме.



Корреспондент «Фонтанки» убедился — соцсеть действительно ожила. Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что неполадки еще остались: например, на сайте сервис работает, а в приложении — нет.

Как писала «Фонтанка», вечером вторника о серьезных проблемах с доступом «ВКонтакте» стали сообщать пользователи со всей России и из других стран. Многие не могли зайти в соцсеть ни на сайте, ни в приложении.