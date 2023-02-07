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    (Не) замечательный жилец. Что делать, если арендатор не платит за квартиру

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    Сдавать квартиру достаточно просто. Да, риски есть, но их можно минимизировать, если привлечь профессионального риелтора и правильно составить договор. В таком случае, если арендатор оказался нечист на руку, его можно просто выставить на улицу. Но все просто лишь на первый взгляд.

    Даже злостного неплательщика, который месяцами треплет нервы хозяевам, в России, как и в остальном мире, можно выселить только через суд. О том, как обезопасить себя от недобросовестного арендатора и что делать, если такой все же поселился в квартире, — в карточках «Фонтанки».

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