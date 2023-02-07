В СПЧ хотят обсудить возможность введения разрешений на владение бойцовскими собаками

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ввести систему разрешений на владение собаками так называемых «бойцовских пород». В Cовете обсудят возможность выдавать на них лицензии как на оружие. Об этом 7 февраля сообщается в телеграм-канале СПЧ.
Вопрос вновь поднялся после нападения английского бульдога на детей в подмосковном Пушкино, о котором писал MSK1. Совет по правам человека провел опрос в своем телеграм-канале, согласно которому 82 % подписчиков поддержали инициативу выдачи разрешений на владение потенциально опасными породами собак.
Валерий Фадеев возмутился также реакции хозяйки пса, которая пообещала, что не позволит больше сыну выгуливать «игривого щенка».
«Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А «игривого щенка» теперь придется держать на цепи или даже усыпить», — заявил глава Фадеев.
Совет намерен обсудить тему с экспертами, чтобы проработать конкретные решения проблемы содержания «бойцовских собак».