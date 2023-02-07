В СПЧ хотят обсудить возможность введения разрешений на владение бойцовскими собаками

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ввести систему разрешений на владение собаками так называемых «бойцовских пород». В Cовете обсудят возможность выдавать на них лицензии как на оружие. Об этом 7 февраля сообщается в телеграм-канале СПЧ.



Вопрос вновь поднялся после нападения английского бульдога на детей в подмосковном Пушкино, о котором писал MSK1. Совет по правам человека провел опрос в своем телеграм-канале, согласно которому 82 % подписчиков поддержали инициативу выдачи разрешений на владение потенциально опасными породами собак.

