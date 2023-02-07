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    РБК: Минобороны предложило разрешить всем военнослужащим быть миротворцами, в том числе и призывникам

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    Минобороны РФ предложило расширить категорию военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. Такую возможность, в частности, получат призывники. Об этом 7 февраля пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

    В настоящее время на добровольной основе принимать участие в миротворческой миссии могут только военные, служащие по контракту. Еще они должны пройти специальную подготовку. Подготовленный законопроект предполагает, что миссия миротворцев может комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под такую формулировку подпадают все военнослужащие, в том числе призывники.

    Как рассказал источник РБК в правительстве, срочники смогут участвовать в миротворческой деятельности, только отслужив не менее 6 месяцев и после прохождения спецподготовки.

    В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что эта инициатива поможет России «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

    Россия в настоящее время участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.

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