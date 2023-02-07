Пенсионер трижды изнасиловал девочку-подростка в Петербурге. Её мать узнала об этом спустя два года

Жительница Новгородской области лишь спустя два года узнала о том, что её дочь подверглась сексуальному насилию в семье её гражданского мужа.



В полицию 34-летняя женщина обратилась накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 февраля. По предварительной информации, она сообщила, что летом 2021 года с тремя детьми переехала в квартиру на Тихоокеанской улице в Парголово. Там проживал её гражданский муж с пожилыми родителями. Якобы тем же летом отец её возлюбленного, 74-летний пенсионер, впервые изнасиловал её на тот момент 14-летнюю дочь. Второй раз насилие, согласно заявлению, произошло через год, когда семья переехала в съемную квартиру на Петергофском шоссе.

