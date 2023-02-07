Кто-то проехал на красный. «Замес» на Обводном, на фото — погрузка человека в скорую

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером на набережной Обводного канала. Фотографии, на которых пациента погружают в карету скорой помощи, публикует 7 февраля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля в 19:20 на перекрестке Боровой и Обводного «Ауди А1» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Рено Дастер». Пострадал один человек — водитель «Ауди». Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.