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    Кто-то проехал на красный. «Замес» на Обводном, на фото — погрузка человека в скорую

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    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером на набережной Обводного канала. Фотографии, на которых пациента погружают в карету скорой помощи, публикует 7 февраля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля в 19:20 на перекрестке Боровой и Обводного «Ауди А1» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Рено Дастер». Пострадал один человек — водитель «Ауди». Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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    ДТППроехал на красныйДТП в Петербурге
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