РБК: Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных

В Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов.

По его словам, внешний вид формы сохранится, но «будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей». Такую информацию РБК подтвердили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что при разработке формы учитывались пожелания участвующих в боевых действиях военных. Представитель Минобороны отметил, что в новую форму входят комплекты летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.