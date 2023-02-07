Кадыров сказал, что спецоперация завершится в этом году: новости СВО за 7 февраля

По словам главы Чечни, европейские государства снова «должны будут взаимодействовать во всех сферах» с Россией Фото: Рамзан Кадыров / Vk.com Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 февраля.



В Госдуме подготовили поправки в статью УК РФ о дискредитации армии Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил о том, что подготовлены поправки в статью УК РФ о дискредитации армии. После их принятия, в частности, появится ответственность за дискредитацию всех участников боевых действий, в том числе добровольцев. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Пискарёву и председателю комитета по обороне Андрею Картаполову в срочном порядке изучить вопрос о том, возможно ли внести изменения в Уголовный кодекс и установить ответственность за дискредитацию участников боевых действий.



— Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий, — сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Пресс-служба компании «Конкорд» публиковала обращение к Володину руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с просьбой ввести в Уголовный кодекс статью, которая запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».



Минобороны предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях Минобороны предложило разрешить добровольно участвовать в миротворческих миссиях всем военнослужащим, а не только контрактникам. По информации РБК, законопроект может вступить в силу в особом порядке — с августа прошлого года. Сейчас согласно закону в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только контрактники, которые при этом должны пройти специальную предварительную подготовку.



Законопроект предлагает установить комплектацию миротворческих миссий «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под такую формулировку могут подпадать все военнослужащие Вооруженных сил, в том числе и проходящие службу по призыву, говорится в отзыве Государственно-правового управления президента.



Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных Источники РБК рассказали о том, что в Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, участвующих в СВО на Украине. По словам источников, внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей». На каких предприятиях будут производить новую форму, пока не известно. В Минобороны подтвердили РБК разработку образцов «формы нового поколения», сообщив, что при работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО». Представитель министерства отметил, что в состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.



— Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой были внесены изменения, — уточнили в Минобороны, указав, что поставка новой полевой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.



Кадыров сказал, что спецоперация завершится в этом году Глава Чечни в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву заявил о том, что спецоперация на Украине завершится до конца года. — До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет, — сказал Кадыров.

Стоит отметить, что глава Чечни отвечал на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами.

В новых регионах России со следующего года хотят запустить систему соцконтракта С 2024 года в новых регионах России начнет работать система социального контракта. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. С 1 марта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут выплачивать российские пенсии, оплачивать больничные листы, в том числе по беременности и родам, а также будут оказывать меры социальной поддержки чернобыльцам, ветеранам, другим льготным категориям. — Переход на социальную систему России в этих регионах, безусловно, сложен, <...> у нас более сложная социальная система, и это потребует определенных усилий по адаптации, — подчеркнул Исаев, отметив, что если выплаты окажутся меньше, чем раньше, то прежний размер пособий сохранят.

Кроме того, в новых регионах 1 января задним числом заработает универсальное пособие на детей, а с 1 января 2024 года заработает система социального контракта. Госдума приняла этот пакет законопроектов в первом чтении. Также в первом чтении был принят законопроект, обеспечивающий права жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на обязательное медицинское страхование, этот же документ установил правила аккредитации медиков в новых регионах. Депутат Колесник объяснил свои слова о смертной казни для эмигрантов

Депутат Госдумы Андрей Колесник, озвучивший идею разрешить смертную казнь для тех, кто уехал из страны и критикует ее, объяснил что имел ввиду. Депутат заявил корреспонденту MSK1.RU, что не предлагал вводить смертную казнь для эмигрантов, а всего лишь высказал свое отношение к предателям. И то, как он уверяет, новостные паблики исказили информацию.

— Смертная казнь у нас есть, на нее просто введен мораторий. И я не мог предложить то, что уже есть. Меня спросили: «Как вы считаете, если человек, находясь за границей, нанес непоправимый вред стране и это привело к гибели людей...» Конечно, в отдельных случаях можно отменить мораторий. И только по решению суда. Вот такая история. А в интернете всё переврали, чтобы жарёхи подбросить, — утверждает Колесник.