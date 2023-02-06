На дорогах Московского района караулили незаконных мигрантов. Домой отправится десяток

В Московском районе в понедельник устроили рейд — искали не только водителей-нарушителей, но и незаконных мигрантов. Из последней категории попались 11 человек.
В общей сложности проверено было около 300 машин, сообщает 6 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Рейд вместе с полицией проводили сотрудники Росгвардии, миграционной службы, ППС и кинологи.
В нарушении правил дорожного движения уличили 15 человек. Кроме того, 8 гостей из ближнего зарубежья нарушили правила въезда в Россию, а трое — режим пребывания в стране.
Как писала «Фонтанка», за прошлый год из Петербурга депортировали в два раза больше иностранцев, чем в 2021 году, — более 5,5 тысяч. Город занял по этому показателю первое место в России, но при этом иностранная преступность в нем снизилась, заявили в полицейском главке.