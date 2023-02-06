Петербург занял первое место по числу депортированных иностранцев в РФ

Миграционная политика ГУ МВД по Петербургу и области привела к тому, что в 2022 году при увеличении численности мигрантов снизилась иностранная преступность.



Об этом 6 февраля сообщили в главке, где подводили итоги прошедшего года.



По сравнению с 2021 годом, в 2022-м, когда были сняты ковидные ограничения, количество въехавших иностранных граждан увеличилось на треть. Всего на регистрационный учет были поставлены более 2 млн человек.



При этом, принимая в том числе в учет тот факт, что не все приехавшие выполняли законодательство, по прогнозам экспертов, Петербург и область ждали рост преступлений, совершенных иностранными гражданами. Однако в целом по региону их, напротив, стало меньше почти на 8 %. Отдельно в Петербурге сокращение и вовсе составило 10 %.

