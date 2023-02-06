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    Петербург занял первое место по числу депортированных иностранцев в РФ

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    Миграционная политика ГУ МВД по Петербургу и области привела к тому, что в 2022 году при увеличении численности мигрантов снизилась иностранная преступность.

    Об этом 6 февраля сообщили в главке, где подводили итоги прошедшего года.

    По сравнению с 2021 годом, в 2022-м, когда были сняты ковидные ограничения, количество въехавших иностранных граждан увеличилось на треть. Всего на регистрационный учет были поставлены более 2 млн человек.

    При этом, принимая в том числе в учет тот факт, что не все приехавшие выполняли законодательство, по прогнозам экспертов, Петербург и область ждали рост преступлений, совершенных иностранными гражданами. Однако в целом по региону их, напротив, стало меньше почти на 8 %. Отдельно в Петербурге сокращение и вовсе составило 10 %.

    Повлияли на это, полагают в ГУ МВД, как профилактическая работа миграционной службы, так и регулярные рейды в места компактного проживания иностранцев. Таких проверок в 2022 году было на порядок больше, а нарушений законодательства выявлено на 7 % меньше.

    «Главный залог результативности миграционных рейдов — принципиальная позиция руководства ГУ МВД России. Мигранты, совершившие грубые правонарушения или преступления, должны быть выдворены за пределы РФ», — отмечают в главке.

    Всего за минувший год из Петербурга было депортировано в 2 раза больше иностранцев, чем в 2021 году, — более 5,5 тысяч. Город по этому показателю занимает первое место в РФ.

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