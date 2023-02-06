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    В Башкирии женщина избила лопатой полицейского

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    В Башкирии женщина избила лопатой сожителя и сотрудника полиции. Обоим потребовалась медицинская помощь, а скорую на расправу жительницу села Серменево все же удалось доставить в отдел для разбирательства.

    Как сообщает 6 февраля Следственный комитет региона, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти 55 лет. Оперуполномоченный приехал к женщине домой, чтобы доставить ее в отдел и проверить на причастность к краже. По предварительной информации, той визит крайне не понравился. Сначала она высказала недовольство словесно, а после перешла от слов к делу. Полицейскому сначала досталось лопатой по спине и по голове, а после женщина обрушила ярость на служебный автомобиль, разбив стекло задней двери. Дебоширку все же удалось доставить в отдел.

    В пресс-службе МВД по Башкирии добавили, что женщина избила не только правоохранителя, но и 58-летнего сожителя. И полицейский, и житель села обратились за медицинской помощью.

    Материалы по факту нападения направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия процессуального решения.

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