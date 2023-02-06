В России быстро растет коронавирус. В Петербурге больше 1000 заболевших за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 32 % , а госпитализация — на 21 % . Рост отмечен в 83 регионах страны, следует из отчета федерального оперштаба.



По состоянию на 6 февраля в России за сутки госпитализировано 450 человек, выявлено 8 084 новых случая COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов. В том числе 49 госпитализаций, 1 007 заражений и 9 смертей в Петербурге, 61 госпитализация, 1 815 заражений и 12 смертей в Москве.

В то же время в Петербурге, на фоне роста заболеваемости, урезали места в красных зонах.