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    В России быстро растет коронавирус. В Петербурге больше 1000 заболевших за сутки

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    Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 32 %, а госпитализация — на 21 %. Рост отмечен в 83 регионах страны, следует из отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 6 февраля в России за сутки госпитализировано 450 человек, выявлено 8 084 новых случая COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов. В том числе 49 госпитализаций, 1 007 заражений и 9 смертей в Петербурге, 61 госпитализация, 1 815 заражений и 12 смертей в Москве.

    В то же время в Петербурге, на фоне роста заболеваемости, урезали места в красных зонах.

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