В России быстро растет коронавирус. В Петербурге больше 1000 заболевших за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на
По состоянию на 6 февраля в России за сутки госпитализировано 450 человек, выявлено
В то же время в Петербурге, на фоне роста заболеваемости, урезали места в красных зонах.
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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на
По состоянию на 6 февраля в России за сутки госпитализировано 450 человек, выявлено
В то же время в Петербурге, на фоне роста заболеваемости, урезали места в красных зонах.
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