Гинеколога из Петергофа признали виновной в смерти пациентки и освободили от наказания

Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении акушера-гинеколога Николаевской больницы Аллы Ананько, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности. Подробности 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что Ананько в конце 2019 года оказывала медпомощь 64-летней пациентке. По неосторожности она допустила во время операции дефект, который в дальнейшем привел к смерти женщины от интраоперационной травмы. За новогодние праздники у больной развился перитонит, который диагностировали слишком поздно, а Ананько отказалась дренировать брюшную полость вопреки общепринятой практике.
Врач вину не признала. Суд назначил наказание в виде года ограничения свободы. Также Ананько на год запретили работать в здравоохранении. В связи с истечением срока давности доктор освобождена от назначенного наказания. В пользу семьи потерпевшей суд взыскал три миллиона морального вреда и почти 73 тысячи материального ущерба.