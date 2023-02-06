    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    769мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.38eur76.73

    Гинеколога из Петергофа признали виновной в смерти пациентки и освободили от наказания

    5265
    11 комментариев

    Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении акушера-гинеколога Николаевской больницы Аллы Ананько, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности. Подробности 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Ананько в конце 2019 года оказывала медпомощь 64-летней пациентке. По неосторожности она допустила во время операции дефект, который в дальнейшем привел к смерти женщины от интраоперационной травмы. За новогодние праздники у больной развился перитонит, который диагностировали слишком поздно, а Ананько отказалась дренировать брюшную полость вопреки общепринятой практике.

    Врач вину не признала. Суд назначил наказание в виде года ограничения свободы. Также Ананько на год запретили работать в здравоохранении. В связи с истечением срока давности доктор освобождена от назначенного наказания. В пользу семьи потерпевшей суд взыскал три миллиона морального вреда и почти 73 тысячи материального ущерба.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВрачГинеколог
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close