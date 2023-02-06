Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 284 человек, в Сирии — до 237

На юге Турции землетрясение унесло жизни 284 человек, 2383 ранены в десяти провинциях страны. Об этом 6 февраля сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай, передает NTV. В Сирии же жертвами стали 237 человек, а 639 получили ранения, рассказал минздрав САР в соцсетях.



Стихийное бедствие разрушило в Турции историческую крепость Газиантеп, построенную еще в Римской империи.

В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались на юге Турции, на Кипре, в Ливане и в Сирии.

