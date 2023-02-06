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    Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 284 человек, в Сирии — до 237

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    На юге Турции землетрясение унесло жизни 284 человек, 2383 ранены в десяти провинциях страны. Об этом 6 февраля сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай, передает NTV. В Сирии же жертвами стали 237 человек, а 639 получили ранения, рассказал минздрав САР в соцсетях.

    Стихийное бедствие разрушило в Турции историческую крепость Газиантеп, построенную еще в Римской империи.

    В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались на юге Турции, на Кипре, в Ливане и в Сирии.

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