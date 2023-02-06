Депортированные из Эстонии россияне обустраиваются под Петербургом, но не теряют надежды вернуться в Евросоюз

Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





После депортации из Эстонии граждане России надеются получить статус вынужденного переселенца в родной стране. Каждый отметился в пророссийских словах и делах, да и сейчас не стесняется называть эстонские власти фашистами. При этом, хотя все они лишены видов на жительство, кто-то из них продолжает исправно получать эстонскую пенсию, которая втрое больше, чем российская.



Статус вынужденного переселенца разрешит правовую коллизию и даст отмашку региональным властям на официальное оказание помощи отвергнутым Эстонией нашим соотечественникам. Параллельно в эстонских судах обжалуются решения о выдворении. Но успеха они пока не имеют.



66-летний Сергей Непримеров спустя четыре месяца после депортации так и ютится в квартире без ремонта в Ивангороде. Жильё ему предоставили знакомые. Недвижимость собираются продавать, пока же сделка не заключена, жить можно.

У Непримерова российское гражданство, но большую часть жизни он провёл на территории Эстонии. Устроенный быт в Шенгенской зоне пенсионер потерял в один день, когда отправился из Нарвы в Ивангород на похороны. Обратно он уже вернуться не смог. В симпатизирующем Владимиру Путину россиянине эстонские власти увидели угрозу конституционной безопасности. Непримеров был в Нарве известным общественником, помогал с организацией мероприятий, в том числе приуроченных к разным датам, связанным с Великой Отечественной войной.



Как рассказал Непримеров «Фонтанке», после депортации с ним связалось посольство России в Таллине. Дипломаты помогли семье — для родственников с эстонским гражданством оформили бесплатные российские визы. Жена, дочь, внук и зять стали регулярно навещать отлученного родственника. Но к зиме решили уменьшить количество свиданий, чтобы «не заштамповывать» паспорта.

«Каждый выходной ходили ко мне, — говорит Непримеров. — На Новый год все пришли. Но к детям из Таллина приехали друзья, они побыли с нами до 11 по нашему времени, до 10 — по эстонскому. А жена осталась со мной, и мы с ней встречали под бой курантов».



Непримеров получает эстонскую пенсию порядка 600 евро и российскую более 15 тысяч рублей. Этих денег хватит на жизнь в Нарве, но их недостаточно для того, чтобы решить жилищный вопрос. Именно с ним Непримеров обращался к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.



«Александр Дрозденко направит в правительство России и администрацию президента РФ предложение о предоставлении жилищных сертификатов гражданам России, депортированным из других государств за поддержку интересов России», — отчитывалась пресс-служба губернатора Ленобласти.



Вместе с Непримеровым на прием к Дрозденко ходил Андрей Сущев. Его депортировали из Эстонии в сентябре 2022 года, после того как он поучаствовал в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве и в открытии его копии в Ивангороде. Эстонский вид на жительство россиянина, так же как у Непримерова, аннулировали. «Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины», — сообщали в правительстве Ленобласти.

У Сущева в Нарве осталась пожилая мать. Сам он живет в Ивангороде. С «Фонтанкой» депортированный общаться отказался.



Пока в федеральном правительстве рассматривают предложение Дрозденко, у региональных властей нет инструментов для помощи выдворенным из Евросоюза согражданам, о чём говорил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский, на чьей территории проживают Непримеров и Сущев.

Выходом из ситуации для россиян может стать получение статуса вынужденного переселенца. Он позволит рассчитывать на жильё из маневренного фонда. Непримеров и Сущев в конце января подали документы в МВД по Петербургу и Ленинградской области. Получение статуса занимает порядка трёх месяцев.



Оба россиянина пытаются обжаловать решение о депортации в эстонских судах. По иску Непримерова решение ожидается в апреле.



Также депортированный в прошлом году организатор «Бессмертного полка» в Таллине Алексей Есаков уже прошёл суд первой инстанции. Депортацию признали законной, он подал апелляцию.

Есаков, также как и Непримеров, переехал на территорию Эстонии ребёнком вместе с родителями. В последние годы он занимался сбором гуманитарной помощи жителям Донбасса, был членом правления некоммерческого объединения «Добросвет». Именно эта деятельность стала одной из причин на аннулирование ВНЖ.

«У меня одно из обвинений в антигосударственной деятельности, как написано в решении о депортации — это контрабанда груза на территорию Украины. Мы на протяжении 5 лет отправляли гуманитарную помощь на территорию Донбасса для мирных жителей со всей Европы. Если бы я сейчас активно участвовал в сборе средств и отправке оружия, бронежилетов или ещё чего-либо на территорию Украины в сторону Киева, я думаю, что я был бы национальным героем. А когда мы с 2014-го по 2019-й год отправляли памперсы, макароны, одежду и прочее в больницы, детские дома и просто жителям, то это значит, мы вели антигосударственную подрывную деятельностью», — рассказал «Фонтанке» Есаков.



Сейчас гражданин России снимает квартиру в Москве. В Эстонии у него осталась пожилая мать, дети и внуки. По словам Есакова, живет он на собственные сбережения и тоже собирается оформить статус временного переселенца.

— Если бы не депортировали, то я бы продолжал жить у себя дома, — рассуждает Есаков. — Я не согласен с тем, что не могу посетить своих близких как минимум пять лет». — Вы бы хотели вернуться?

— В тот режим, который сейчас там есть, скорее нет, чем да. Принятия российских граждан на территории Эстонии сейчас нету, идёт полное отторжение. Если ситуация кардинально не изменится, то они, скорее всего, выдавят всех. К себе домой, конечно, хотелось бы вернуться. Но хотелось бы вернуться к себе домой, а не на территорию государства, которым управляют фашисты.

Полиция безопасности Эстонии в своём твиттере сообщала о 4 депортированных россиянах в прошлом году. Всем им аннулировали ВНЖ и запретили въезжать на территорию Евросоюза в течение пяти лет за занятия пророссийской активистской деятельностью. На сайте полиции безопасности Эстонии можно также найти заметку о депортации редактора русскоязычного портала «Балтия» Александра Корнилова. Как писали СМИ, к моменту этого решения Корнилов уже жил в России.