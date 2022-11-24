Сходил на похороны. Житель Нарвы с «русским паспортом» вышел за границу, а обратно не пустили

Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Сергей Непримеров в один час лишился устроенной жизни в Шенгенской зоне. Он вышел налегке из дома в Нарве и потерял возможность туда вернуться, так как был депортирован.

Эстонские власти увидели в симпатизирующем Владимиру Путину пенсионере угрозу конституционной безопасности. Оказавшись на Родине, Непримеров живёт в разбитой квартире в надежде на «своих не бросаем».

Сергею Непримерову 66 лет, он вырос в Эстонии, обладает видом на жительство и паспортом гражданина РФ. Минимум раз в месяц пересекает границу. 30 сентября отправился из эстонской Нарвы в российский Ивангород на похороны знакомого. Был уверен, что проблем с возвращением домой не будет. Однако на КПП ему выдали бумагу о депортации с пятилетним запретом на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.



«Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришёл человек с миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство, в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Я спросил: «Какую опасность?» На что мне было сказано — ваше активное участие в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, — говорит Непримеров. — Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт № 2, который чисто пешеходный, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик».



О депортации россиянина, который «не уважает конституционный строй Эстонской республики», полиция безопасности отчиталась на своём сайте.

Родители Сергея из Тамбова, приехали в Эстонскую ССР, когда ему было восемь лет. Отец работал на местной ГЭС. Вид на жительство Непримеров получил в 1999-м году, на гражданство подаваться не стал, хотя супруга эстонский паспорт оформила. «Надо было сдать язык, а в 90-е годы мы выживали, двое маленьких детей. Чтобы учить язык, нужно было платить деньги, и немалые на тот момент. Не было у меня финансовой возможности учить язык и Конституцию, мне нужно было кормить семью», — рассказал «Фонтанке» Непримеров.



Последние 25 лет он работал водителем на нарвских электростанциях, к 66 годам стал получать пенсию: эстонскую порядка 600 евро и российскую более 15 тысяч рублей.

Непримеров — известный человек в российском сообществе Нарвы. Ежегодно выступал организатором мероприятий, приуроченных к разным датам, связанным с Великой Отечественной войной. Также состоит в правлении объединения Нарвских некоммерческих организаций «Патриот». По словам Непримерова, организация «помогала» на выборах молодым эстонцам. Россиянин открыто поддерживает Владимира Путина, ставит лайки в соцсетях под постами о президенте РФ.



Эстонские власти на 10 страницах изложили причину аннулирования вида на жительство. В документе говорится, что Непримеров имеет авторитет в российской общине и участвует в политических акциях.



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Так, он организовывал мероприятия на 9 мая, 26 июля — день освобождения Нарвы, принимал участие в «российской пропагандистской акции» «Бессмертный полк», носил флаги РФ, военную форму и иную символику.

«Длительное время распространял и поддерживал враждебную пропаганду РФ, целью которой является создание о странах Прибалтики и Украины ложного представления как о нацистских и милитаристских государствах, действия которых не поддерживаются народами стран местонахождения», — отмечается в документе.



Там также подчеркивается, что годы «враждебного влияния РФ на Эстонию угрожают конституционному строю страны». Симпатия к российской патриотике дала основания «ассоциировать» Непримерова «с лицами, действующими в интересах и по заданию органов безопасности РФ». В документе упоминается о «зафиксированных контактах» россиянина с «дипломатическими представительствами РФ и спецслужбой РФ».

Решение о депортации принято на основании секретного документа, у россиянина нет права на ознакомление с ним. Непримеров причину произошедшего формулирует так: «Потому что проводил парад на 9 мая и «Бессмертный полк». Все мероприятия согласовывались с местной администрацией, а в 2016–17 годах даже сопровождались полицией».



Непримеров пытается оспорить депортацию в эстонском суде. А пока ютится в старой квартире знакомых в Ивангороде. Жильё выставлено на продажу, так что приют временный. Есть у него и прописка в Тверской области. По его словам, дальние родственники согласились её оформить, чтобы он мог получать медицинские услуги как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.



«Куда идти, я не знаю. У меня здесь нет ни друзей, ни знакомых, у меня все друзья остались там, — рассуждает россиянин. — В связи с политической ситуацией туда дороги мне нет и даже через 5 лет, если не изменится власть в Эстонии. Мне надо как-то здесь обустраиваться».

Из администрации Кингисеппского района депортированному ответили, что свободный жилой фонд для передачи во временное пользование отсутствует. Однако пообещали обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой принятия программы о расселении соотечественников.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что случай с Непримеровым уже второй. Из Эстонии депортирован ещё один местный житель с российским паспортом. Речь идет о руководителе «Бессмертного полка» в Таллине Алексее Есакове, которого «вывезли в Нарву без денег и телефона».



«Рассмотрение вопроса о помощи нужно внести в какие-то рамки, региональные или федеральные, потому что сейчас нет ни финансирования, ни понимания, как тратить на это бюджетные деньги, — отметил Запалатский. — Сейчас этот вопрос выносим на правительственный уровень. Потому что сейчас пойдёт вся Прибалтика, и Латвия, и Литва, если это будет на Кингисеппском районе — это один вопрос, а на региональном или федеральном — совсем другой».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

