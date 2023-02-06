Высотный «спальник» или малоэтажный пригород? Где искать доступное жилье

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Выбирая квартиру в новостройке, мы ищем варианты, которые подходят по цене и обещают комфорт — желательно сразу, а не в неопределенном будущем. Предлагаем сравнить два типа жилых комплексов, которые нередко оказываются в шорт-листах покупателей. У каждого из них есть и плюсы, и минусы. Финальное решение, как всегда, за потенциальными новоселами.

Развилка первая: между Ленобластью и спальными районами

Итак, начнем с расположения. Для сравнения возьмем две сопоставимые величины — и по характеристикам, и по активности строящих их компаний. Исторический центр и частные коттеджи в этом соревновании не участвуют.

В качестве загородного объекта будем рассматривать жилой комплекс «Новая история»,* который возводится в Сертолово, в микрорайоне Черная речка. Его вполне можно сопоставлять с городскими ЖК. До метро отсюда — 35 минут, до центра Петербурга — около часа. Четыре этажа, лифты, колясочные, системы умной инженерии, wi-fi во дворах, видеонаблюдение, велопарковки, прогулочные зоны и даже зарядки для электромобилей — солидный набор возможностей, не уступающий городским конкурентам.



ЖК «Новая история» Фото: пресс-служба компании «ТАЙМС» Поделиться Поделиться





Какие же плюсы есть у спальных районов? Во-первых, определенная близость к метро, которое остается самым популярным городским транспортом. Во-вторых, относительная доступность социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник и т.д. Именно эти два фактора зачастую определяют выбор покупателя. Помимо цены, конечно.

Способно ли пригородное жилье с ними конкурировать? Если посмотреть внимательнее, ответ вполне может оказаться положительным. Не секрет, что в больших спальных районах инфраструктуры порой не хватает на всех многочисленных жителей. Для родителей такой дефицит превращается в увлекательный квест «Запиши ребенка в детский сад или школу» — без гарантии победы. С поликлиниками возможны похожие истории. «Проигравшим» приходится искать социалку в других местах и тратить время на дорогу. На территории же микрорайона, где возводится ЖК «Новая история», уже построен детский сад с бассейном. А в перспективе должны появиться еще один садик и школа — они предусмотрены проектом планировки территории.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Добраться от спального района до метро — не всегда простая задача. Утренние и вечерние пробки способны превратить 10 минут автомобильной поездки на чуть ли не в час среди плотного трафика, особенно если вы двигаетесь по узкой улице. А что насчет парковок и подъездных путей? «Полчаса искал, где поставить машину» или «ехал тридцать минут вместо пяти» — жалобы, которые вполне можно услышать от местных автомобилистов.

Касаются ли описанные сложности всех новостроек в спальных районах? Наверное, нет. Но в каждом отдельном случае стоит — до покупки квартиры — проверять и транспортную обстановку, и социальную инфраструктуру.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Развилка вторая: между высотным и малоэтажным

Среди плюсов больших 10–15-этажных комплексов можно выделить разнообразие «коммерции» на нижних этажах. Продуктовые магазинчики, кафе, салоны красоты — все в шаговой доступности. В 3–4-этажных комплексах вы такого изобилия не увидите. Разумеется, «коммерция» там есть — просто выбор меньше и идти до нее чуть дольше. Если говорить о ЖК «Новая история», он расположен в микрорайоне, где работает торговый комплекс. Там есть все необходимое: сетевой продуктовый магазин, пекарня, салон красоты, детский магазин, стройтовары, пункты выдачи интернет-заказов и т.д. Пешком до него — 5–7 минут.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Еще одним плюсом жизни в высотном доме может быть панорама, открывающаяся из окон квартир на верхних этажах. Однако нет гарантии, что окружение здания окажется живописным, да и наценка за видовые характеристики обычно присутствует.

Что касается преимуществ малоэтажного жилья, в первую очередь хочется сказать об атмосфере добрососедства. Как правило, в таких домах все знают друг друга, общаются. В построенном рядом с «Новой историей» ЖК «Золотые купола», например, соседи ежегодно проводят придуманный ими праздник «День золотых куполов». Они организуют ярмарку, развлечения для детей, авто- и мотопробег, приглашают региональных артистов. В городских комплексах такое вряд ли можно увидеть.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Среди плюсов малоэтажных кварталов стоит выделить небольшое количество жильцов в подъезде и отсутствие проблем с парковкой. Они привлекают тех, кто ценит тишину и спокойствие. А когда речь идет о пригороде, к списку достоинств добавляются свежий воздух и близость к природе. Жилой комплекс «Новая история», к примеру, окружен настоящим лесом. Летом жильцы собирают там грибы и ягоды — и ехать никуда не надо.

* ЖК «Новая история» — застройщик ООО «ТАЙМС-С (СЗ)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф . Подробнее о ЖК «Новая история» можно узнать на сайте проекта , на сайте холдинга «ТАЙМС» и в отделе продаж по телефону 8 (812) 335 0 214.

Текст публикации предоставлен пресс-службой инвестиционно-строительной группы «Таймс»

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ «ТАЙМС», http://www.times.net.ru/