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    В центре Петербурга «Форд» вылетел на тротуар и заглянул в окно памятника архитектуры

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    Авария с участием двух автомобилей произошла в Адмиралтейском районе Петербурга 5 февраля. Полет одного из них остановил выявленный объект культурного наследия.

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    На пересечении улиц Егорова и 3-й Красноармейской не разъехались Ford Explorer и Volkswagen, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Первый в результате столкновения оказался на тротуаре, уткнувшись в стену дома. КГИОП знает его как «Дом Общества дешевых квартир для нуждающегося населения столицы». Здание, построенное в XIX веке, в 2001 году признали выявленным объектом культурного наследия. Судя по картам, сейчас на Егорова, 5/8, располагается один из корпусов СПбГАСУ.

    «Живу на 3-й Красноармейской. Там такие аварии часто. Потому что надо на знаки смотреть. А тем, кто едет по Егорова, лучше не лететь», — рекомендует подписчик группы.

    В ГУ МВД по Петербургу в ответ на запрос «Фонтанки» уточнили, что авария обошлась без пострадавших.

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