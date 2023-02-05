В центре Петербурга «Форд» вылетел на тротуар и заглянул в окно памятника архитектуры

Авария с участием двух автомобилей произошла в Адмиралтейском районе Петербурга 5 февраля. Полет одного из них остановил выявленный объект культурного наследия.

На пересечении улиц Егорова и 3-й Красноармейской не разъехались Ford Explorer и Volkswagen, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» . Первый в результате столкновения оказался на тротуаре, уткнувшись в стену дома. КГИОП знает его как «Дом Общества дешевых квартир для нуждающегося населения столицы». Здание, построенное в XIX веке, в 2001 году признали выявленным объектом культурного наследия. Судя по картам, сейчас на Егорова, 5/8, располагается один из корпусов СПбГАСУ.

«Живу на 3-й Красноармейской. Там такие аварии часто. Потому что надо на знаки смотреть. А тем, кто едет по Егорова, лучше не лететь», — рекомендует подписчик группы.



В ГУ МВД по Петербургу в ответ на запрос «Фонтанки» уточнили, что авария обошлась без пострадавших.