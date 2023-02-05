Задержанный житель Башкирии выпрыгнул из машины полиции на ходу. И его тут же сбил другой автомобиль

Задержанный за наркотики 35-летний житель Башкирии погиб после неудачной попытки сбежать от правоохранителей.
Как сообщает 5 февраля «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по РБ, в пятницу, 3 февраля, в селе Красноусольский (Гафурийский район) полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. На служебном автомобиле его повезли в отдел полиции, по дороге он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул из салона, чтобы сбежать. Однако на него тут же наехала встречная «Хёндэ». Его доставили в местную больницу, где он скончался.
Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики. Материалы дела находятся в Гафурийском районном суде.
Ведомство проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.