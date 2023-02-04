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    В Новосибирске несколько сотен человек вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

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    Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске на площадке перед старым аэропортом 4 февраля. Как сообщает сайт NGS.RU со ссылкой на депутата горсовета и организатора акции Антона Картавина, акция собрала около 300 человек.

    По его словам, митинг прошел удачно, несмотря на удаленность площадки, куда участников отправила местная мэрия.

    В ходе акции митингующие собрали подписи под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

    Отметим, что тарифы ЖКХ выросли по всей стране, в том числе в Петербурге. «Фонтанка» ранее писала о причинах повышения.

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