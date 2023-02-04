В Новосибирске несколько сотен человек вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске на площадке перед старым аэропортом 4 февраля. Как сообщает сайт NGS.RU со ссылкой на депутата горсовета и организатора акции Антона Картавина, акция собрала около 300 человек.

По его словам, митинг прошел удачно, несмотря на удаленность площадки, куда участников отправила местная мэрия.

В ходе акции митингующие собрали подписи под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Отметим, что тарифы ЖКХ выросли по всей стране, в том числе в Петербурге. «Фонтанка» ранее писала о причинах повышения.