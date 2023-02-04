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    США намерены удалить аэростат КНР из своего воздушного пространства

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    Власти США намерены удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, это «задача номер один». Об этом в ночь на 4 февраля заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Летательный аппарат он называет «разведывательным». «С моей стороны было бы преждевременно рассматривать какие-либо другие конкретные шаги, пока (аэростат) остается в нашем воздушном пространстве», — отметил Блинкен (цитата по РИА Новости).

    Напомним, в четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Случай стал поводом для отмены предстоящего визита в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

    Представители Китая признали свое отношение к аппарату. По словам китайцев, аэростат используется для научных исследований, в том числе и метеорологических, а на территории Штатов оказался из-за «форс-мажорных обстоятельств».

    Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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