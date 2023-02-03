Боярский, Газманов, Басков, Билан. Кто ещё попал в санкционный список Канады

Власти Канады расширили санкционный список в отношении России, включив в него фамилии нескольких известных российских артистов, музыкантов и иных медиа-персон.



Как сообщается на сайте МИД Канады, в данный реестр, в частности, внесены журналисты и телеведущие Сергей Брилёв и Татьяна Миткова, депутат Госдумы РФ и автор закона о запрете пропаганды ЛГБТ Александр Хинштейн, артисты и музыканты Михаил Боярский, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.



Также в списке — медиагруппа «Россия Сегодня», государственное информагентство «РИА Новости» и ряд организаций, которые, по данным канадского МИДа, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

