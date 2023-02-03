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    Экономика и санкции

    В Евросоюзе договорились о потолке цен на российские нефтепродукты

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    Страны Евросоюза достигли договоренности об установлении потолка цен на российские нефтепродукты. Его планируется окончательно утвердить совместно с государствами G7 с 5 февраля. Потолок цен на дизель определён на уровне $ 100 за баррель, на дисконтную нефтепродукцию — $ 45 за баррель. Об этом вечером 3 февраля сообщает Reuters.

    Уточняется, что в ближайшее время данное решение должно быть утверждено Советом ЕС на министерском уровне, чтобы оно вступило в силу в ночь на воскресенье.

    Напомним, что 5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

    Позднее в правительстве России опубликовали разъяснения к указу президента Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть.

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    НефтьЕвросоюзСанкции ЕвросоюзаПотолок цен
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