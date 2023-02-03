В Евросоюзе договорились о потолке цен на российские нефтепродукты

Страны Евросоюза достигли договоренности об установлении потолка цен на российские нефтепродукты. Его планируется окончательно утвердить совместно с государствами G7 с 5 февраля. Потолок цен на дизель определён на уровне $ 100 за баррель, на дисконтную нефтепродукцию — $ 45 за баррель. Об этом вечером 3 февраля сообщает Reuters.



Уточняется, что в ближайшее время данное решение должно быть утверждено Советом ЕС на министерском уровне, чтобы оно вступило в силу в ночь на воскресенье.

Напомним, что 5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

