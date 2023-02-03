Бесстрашная крылатая в Петербурге залетела в дом без приглашения и облюбовала хозяйский шкаф

Любопытная и бесстрашная синица стала незваной гостьей одного из жителей северной части Петербурга. Знакомство с пернатой было недолгим, но оставило после себя чувство радости. О встрече с ней на Приморском проспекте вечером 3 февраля рассказал читатель «Фонтанки» Андрей.
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По его словам, сфотографировать кроху оказалось нелёгкой задачей — она то и дело перемещалась из одного угла квартиры в другой. Больше всего ей приглянулся хозяйский шкаф с верхней одеждой.
«Это была радость, что живое существо украсило наш дом, хоть и на мгновение. И на этом мы попрощались и выпустили нашего пернатого друга обратно», — рассказал читатель.
В начале февраля «Фонтанка» писала про встречу глазастой птицы и жительницы Мурино. Пернатый отдыхал на водоотливе.