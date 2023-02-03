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    Пожар у станции «Балтийская» устранили. Спасатели искали гидрант под слоем снега

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Пожар в Адмиралтейском районе Петербурга, выпустивший в небо столб чёрного дыма, ликвидировали. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городского МЧС.

    О возгорании на набережной Обводного канала, 118, спасателям стало известно в 17:38, уже в 18:04 его устранили.

    «В помещении строящегося здании происходило горение мусора на площади 40 кв. метров», — уточнили в ведомстве. Сведения о пострадавших не поступали.

    Пожар ликвидировали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

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    Прибывший на место корреспондент «Фонтанки» зафиксировал работу спецтехники: внезапная уборка потребовалась для поиска гидранта, не заметного под слоем снега. Дыма вблизи строения уже не наблюдается.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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