Черный столб дыма в районе станции метро «Балтийская» устремился в небо

Серьезный пожар наблюдают очевидцы в Адмиралтейском районе Петербурга 3 февраля. Черный столб дыма поднимается в небо в районе станции «Балтийская», а если точнее — рядом с «Лентой» на Обводном канале.
Как сообщают очевидцы, черный дым валит из строящегося здания.
Читатель «Фонтанки»
Подробности уточняются. Вероятно, речь идет о возводимом апарт-отеле.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:39. Горит строящееся 10-этажное здание. Площадь пожара уточняется.