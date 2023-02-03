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    Черный столб дыма в районе станции метро «Балтийская» устремился в небо

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    3 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Серьезный пожар наблюдают очевидцы в Адмиралтейском районе Петербурга 3 февраля. Черный столб дыма поднимается в небо в районе станции «Балтийская», а если точнее — рядом с «Лентой» на Обводном канале.

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    Как сообщают очевидцы, черный дым валит из строящегося здания.

    Читатель «Фонтанки»

    Подробности уточняются. Вероятно, речь идет о возводимом апарт-отеле.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:39. Горит строящееся 10-этажное здание. Площадь пожара уточняется.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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