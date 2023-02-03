ГИБДД проверяет автобусы на юге Петербурга. Инспекции не нравится статистика по ДТП

Госавтоинспекция проводит рейды по автобусам в Пушкинском районе Петербурга. По данным ведомства, здесь случилось 10 ДТП с участием общественного транспорта за год, есть трагический исход.
Как сообщает 3 февраля управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в десяти ДТП пострадали 9 человек. Впрочем, инспекция не уточняет, о каких маршрутах идет речь — городских или смежных, которые работают по заказу Ленобласти. В комментарии ГИБДД говорится об одном погибшем, и, по данным «Фонтанки», имеется в виду происшествие от 2 ноября на 376-м автобусе (перевозчик «Вест-Сервис»): женщина выходила из автобуса, зацепилась и упала под его колеса, от полученных травм скончалась в больнице.
Кроме того, ГИБДД не выделяет в своей статистике количество ДТП, которые произошли по вине водителей. Между тем комтранс уже отчитывался, что с запуска новой модели транспортного обслуживания (то есть с проведения так называемой транспортной реформы) число таких происшествий снизилось. Всего за 12 месяцев 2022 года число ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов, сократилось до 76 инцидентов — это на 22 происшествия меньше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорят в Смольном. Количество пострадавших — 114 (снижение на 23 человека), количество погибших — 3 человека.
Как уточняет ГИБДД 3 февраля, в ходе январских рейдов в Пушкинском районе к административной ответственности привлекли 6 водителей автобусов и трех должностных лиц. Большинство нарушений касаются управления автобусом без нормально оформленной диагностической карты, выпуска на линию неисправных машин — или машин без тахографа. Номера маршрутов и их принадлежность к городской или смежной сети с областью опять же не называются.