ГИБДД проверяет автобусы на юге Петербурга. Инспекции не нравится статистика по ДТП

Госавтоинспекция проводит рейды по автобусам в Пушкинском районе Петербурга. По данным ведомства, здесь случилось 10 ДТП с участием общественного транспорта за год, есть трагический исход.



Как сообщает 3 февраля управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в десяти ДТП пострадали 9 человек. Впрочем, инспекция не уточняет, о каких маршрутах идет речь — городских или смежных, которые работают по заказу Ленобласти. В комментарии ГИБДД говорится об одном погибшем, и, по данным «Фонтанки», имеется в виду происшествие от 2 ноября на 376-м автобусе (перевозчик «Вест-Сервис»): женщина выходила из автобуса, зацепилась и упала под его колеса, от полученных травм скончалась в больнице.