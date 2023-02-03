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    Перед этим их будут ремонтировать. Германия одобрила поставку танков Leopard 1 на Украину

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    Власти ФРГ выдали разрешение на поставку Украине танков Leopard 1. Об этом 3 февраля заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС. «Выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу», — сказал он.

    Как уточняет Bloomberg, эти танки будут поставляться немецкой промышленностью вместе с уже объявленной ранее передачей современных танков Leopard 2, которые будут взяты из военных запасов бундесвера.

    Подробности о количестве танков Leopard 1 или о сроках поставки Хебештрайт уточнить отказался.

    По данным немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, заявка одобрена на поставку 88 танков. Их будут ремонтировать компании, которые занимаются техническим обслуживанием военной техники.


    Сейчас танк Leopard 1 уже снят с производства. Он был основным боевым танком Западной Германии в 60–70 годы ХХ века, пока его не заменил современный Leopard 2. В январе Германия и другие страны Запада обязались поставить Украине более сотни Leopard 2.

    Специалисты объяснили «Фонтанке» значение тяжелых танков Leopard 2 на поле боя. Они хоть и очень эффективный, но все же вспомогательный инструмент для военных операций.

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