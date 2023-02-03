Перед этим их будут ремонтировать. Германия одобрила поставку танков Leopard 1 на Украину

Власти ФРГ выдали разрешение на поставку Украине танков Leopard 1. Об этом 3 февраля заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС. «Выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу», — сказал он.

Как уточняет Bloomberg, эти танки будут поставляться немецкой промышленностью вместе с уже объявленной ранее передачей современных танков Leopard 2, которые будут взяты из военных запасов бундесвера.

Подробности о количестве танков Leopard 1 или о сроках поставки Хебештрайт уточнить отказался.