Перед этим их будут ремонтировать. Германия одобрила поставку танков Leopard 1 на Украину

Власти ФРГ выдали разрешение на поставку Украине танков Leopard 1. Об этом 3 февраля заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС. «Выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу», — сказал он.
Как уточняет Bloomberg, эти танки будут поставляться немецкой промышленностью вместе с уже объявленной ранее передачей современных танков Leopard 2, которые будут взяты из военных запасов бундесвера.
Подробности о количестве танков Leopard 1 или о сроках поставки Хебештрайт уточнить отказался.
По данным немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, заявка одобрена на поставку 88 танков. Их будут ремонтировать компании, которые занимаются техническим обслуживанием военной техники.
Сейчас танк Leopard 1 уже снят с производства. Он был основным боевым танком Западной Германии в 60–70 годы ХХ века, пока его не заменил современный Leopard 2. В январе Германия и другие страны Запада обязались поставить Украине более сотни Leopard 2.