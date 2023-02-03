Теперь на общих основаниях. Россиянам отказались продлевать французские визы

Франция перестанет продлевать визы россиянам, у которых они закончились в пандемию. Они будут записываться на общих основаниях.

Визовый центр Франции отменил возможность записаться на подачу документов по категории «продление». С 6 февраля прием на «продление» закончен, подтвердили «Фонтанке» в контактном центре VFS Global. Теперь тем, кто раньше имел французские визы, придется подаваться на общих основаниях.

Визовые центры Франции почти год давали россиянам возможность подавать заявления на обновление 2–5-летних многократных краткосрочных виз, выданных или истекших во время пандемии COVID-19. Про личный опыт получения длинной французской визы в Петербурге можно прочитать в материале «Фонтанки».