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    Теперь на общих основаниях. Россиянам отказались продлевать французские визы

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    Франция перестанет продлевать визы россиянам, у которых они закончились в пандемию. Они будут записываться на общих основаниях.

    Визовый центр Франции отменил возможность записаться на подачу документов по категории «продление». С 6 февраля прием на «продление» закончен, подтвердили «Фонтанке» в контактном центре VFS Global. Теперь тем, кто раньше имел французские визы, придется подаваться на общих основаниях.

    Визовые центры Франции почти год давали россиянам возможность подавать заявления на обновление 2–5-летних многократных краткосрочных виз, выданных или истекших во время пандемии COVID-19. Про личный опыт получения длинной французской визы в Петербурге можно прочитать в материале «Фонтанки».

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