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    «Пошел на обгон, его развернуло, ударился об отбойник». В ДТП на «Сортавале» пострадали трое

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    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Приозерском районе Ленинградской области.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 3 февраля рассказывают, что в районе Приозерска водитель легковушки пошел на обгон грузовика, его развернуло, он ударился об отбойник, и тут грузовик его протаранил. «Обгон начал раньше разрешающего знака», — отмечает очевидец.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 февраля в 18:20 на 89-м километре автодороги «Сортавала» столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали три человека. После этого там ДТП не было.

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