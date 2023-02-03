«Пошел на обгон, его развернуло, ударился об отбойник». В ДТП на «Сортавале» пострадали трое

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Приозерском районе Ленинградской области.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 3 февраля рассказывают, что в районе Приозерска водитель легковушки пошел на обгон грузовика, его развернуло, он ударился об отбойник, и тут грузовик его протаранил. «Обгон начал раньше разрешающего знака», — отмечает очевидец.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 февраля в 18:20 на 89-м километре автодороги «Сортавала» столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали три человека. После этого там ДТП не было.