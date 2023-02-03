Глава минздрава Новосибирской области связал высокую заболеваемость туберкулезом с наследием каторжан

Высокая заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области может быть связана с историческими причинами. Об этом заявил глава регионального минздрава Константин Хальзов в интервью РБК.
«В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким», — заявил он.
В качестве еще одной причины он указал местный климат. Он влияет не только на здоровье жителей региона и жизнестойкость микроорганизмов. Кроме того, в Новосибирской области высок процент заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ.
«Вирус иммунодефицита вызывает иммуносупрессию в организме человека, на фоне которой развивается масса патогенной флоры, в том числе возбудители туберкулеза», — добавил Константин Хальзов.
По данным Минздрава России, в период с 2010 по 2019 год показатель заболеваемости туберкулезом в стране снизился в 1,9 раза. В среднем в год снижение составляло 5,7 процента. По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2010 по 2020 год заболеваемость туберкулезом в России снижалась на 6 процентов.