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    Глава минздрава Новосибирской области связал высокую заболеваемость туберкулезом с наследием каторжан

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    Высокая заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области может быть связана с историческими причинами. Об этом заявил глава регионального минздрава Константин Хальзов в интервью РБК.

    «В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким», — заявил он.

    В качестве еще одной причины он указал местный климат. Он влияет не только на здоровье жителей региона и жизнестойкость микроорганизмов. Кроме того, в Новосибирской области высок процент заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ.

    «Вирус иммунодефицита вызывает иммуносупрессию в организме человека, на фоне которой развивается масса патогенной флоры, в том числе возбудители туберкулеза», — добавил Константин Хальзов.

    По данным Минздрава России, в период с 2010 по 2019 год показатель заболеваемости туберкулезом в стране снизился в 1,9 раза. В среднем в год снижение составляло 5,7 процента. По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2010 по 2020 год заболеваемость туберкулезом в России снижалась на 6 процентов.

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    Новосибирская областьТуберкулез
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