Глава минздрава Новосибирской области связал высокую заболеваемость туберкулезом с наследием каторжан

Высокая заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области может быть связана с историческими причинами. Об этом заявил глава регионального минздрава Константин Хальзов в интервью РБК.



«В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким», — заявил он.

В качестве еще одной причины он указал местный климат. Он влияет не только на здоровье жителей региона и жизнестойкость микроорганизмов. Кроме того, в Новосибирской области высок процент заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ.