Декана психологического факультета одного из вузов Петербурга телефонные мошенники обманули на крупную сумму

В Выборгском районе Петербурге возбудили уголовное дело после обращения местного жителя о мошенничестве.
Мужчина, который представился деканом факультета психологии одного из городских вузов, пришел в полицию накануне около половины первого часа, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Он сообщил, что 20 января ему позвонил некто и представился сотрудником ФСБ. Звонивший был так убедителен, что к 31 января уговорил специалиста «обезопасить» 4, 2 млн рублей его сбережений путем перевода их на указанные им счета.
И лишь потом мужчина понял, что стал жертвой преступления.