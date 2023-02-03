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    Декана психологического факультета одного из вузов Петербурга телефонные мошенники обманули на крупную сумму

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    В Выборгском районе Петербурге возбудили уголовное дело после обращения местного жителя о мошенничестве.

    Мужчина, который представился деканом факультета психологии одного из городских вузов, пришел в полицию накануне около половины первого часа, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Он сообщил, что 20 января ему позвонил некто и представился сотрудником ФСБ. Звонивший был так убедителен, что к 31 января уговорил специалиста «обезопасить» 4, 2 млн рублей его сбережений путем перевода их на указанные им счета.

    И лишь потом мужчина понял, что стал жертвой преступления.

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