Россиянам приготовиться. Шенгенские визы кардинально изменятся

Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн, а выдавать будут цифровой штрих-код, без наклеек в паспорт. Законопроект об инновациях поддержали депутаты Европарламента, сообщили в АТОР 2 февраля.

Предполагается, что все будет как в ряде других стран, где прямо на сайте формируется анкета, оплачивается консульский сбор, а документы передаются в консульство. Единая платформа ЕС автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны подходит для заявки и проведет заявителя через все пункты процедуры. Посещать визовый центр придется только тем, кто давно сдавал биометрию, сменил паспорт или путешествует с детьми. Инновация коснется граждан более чем 100 стран мира, которым сейчас требуется краткосрочная виза для поездки в страны ЕС, в том числе россиян.