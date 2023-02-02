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    Россиянам приготовиться. Шенгенские визы кардинально изменятся

    Как получить шенгенскую визу онлайн

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    Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн, а выдавать будут цифровой штрих-код, без наклеек в паспорт. Законопроект об инновациях поддержали депутаты Европарламента, сообщили в АТОР 2 февраля.

    Предполагается, что все будет как в ряде других стран, где прямо на сайте формируется анкета, оплачивается консульский сбор, а документы передаются в консульство. Единая платформа ЕС автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны подходит для заявки и проведет заявителя через все пункты процедуры. Посещать визовый центр придется только тем, кто давно сдавал биометрию, сменил паспорт или путешествует с детьми. Инновация коснется граждан более чем 100 стран мира, которым сейчас требуется краткосрочная виза для поездки в страны ЕС, в том числе россиян.

    По планам разработчиков законопроекта, цифровая визовая платформа может заработать с января 2026 года в тестовом режиме, одновременно с обычными визами будут выдавать цифровые. А через пять лет, к 2031 году, они окончательно станут лишь штрих-кодами на экране.

    Ряд европейских стран прекратили выдачу виз и даже запретили въезд россиян. Как сейчас получить шенгенскую визу, читайте в материале «Фонтанки».

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