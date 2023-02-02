В суд Петербурга направили уголовное дело в отношении экс-директора петербургского дома престарелых. Речь о многократных взятках

В Генпрокуратуре России утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора петербургского Дома ветеранов войны и труда № 1. Об этом 2 февраля говорится на сайте ведомства.
Его видят виновным в 25 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Следствие считает, что с 2010-го по 2019 год двое местных жителей передавали фигуранту взятки за резервирование отдельных жилых помещений в социальном учреждении и за размещение там граждан.
«В двух случаях должностное лицо получило взятки в виде имущественной выгоды на сумму 3,8 и 3,5 млн рублей при приобретении его родственниками квартир в Санкт-Петербурге. В остальных случаях сумма взяток составила 12,2 млн рублей. Имущество обвиняемого и его отца общей стоимостью 13,7 млн рублей арестовано», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направили в Смольнинский райсуд Петербурга для рассмотрения по существу. В суде также находится уголовное дело в отношении его соучастника.