Актер Борис Щербаков оказался в больнице из-за ОРВИ с кардиологическим осложнением

Актера Бориса Щербакова доставили в московскую больницу из-за ОРВИ и последовавших кардиологических осложнений. Об этом 2 февраля «Фонтанке» рассказал его сын Василий Щербаков.



«Вчера утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача. <…> Его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц в реанимацию», — рассказал сын Щербакова.

Вчера, как писала «Фонтанка», в ДК «Выборгский» в Петербурге отменили спектакль «Свободная пара» с участием Бориса Щербакова. Организаторы рассказали, что уже были готовы декорации и планировался аншлаг, но из-за самочувствия актера мероприятие не состоялось.

