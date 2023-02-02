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    Актер Борис Щербаков оказался в больнице из-за ОРВИ с кардиологическим осложнением

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    Актера Бориса Щербакова доставили в московскую больницу из-за ОРВИ и последовавших кардиологических осложнений. Об этом 2 февраля «Фонтанке» рассказал его сын Василий Щербаков.


    «Вчера утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача. <…> Его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц в реанимацию», — рассказал сын Щербакова.

    Вчера, как писала «Фонтанка», в ДК «Выборгский» в Петербурге отменили спектакль «Свободная пара» с участием Бориса Щербакова. Организаторы рассказали, что уже были готовы декорации и планировался аншлаг, но из-за самочувствия актера мероприятие не состоялось.

    По словам родственника, уже сегодня актер Борис Щербаков вышел на связь и рассказал о переводе из реанимации в стационар. «Голос его уже намного бодрее, надеемся на скорое выздоровление», — добавил он.

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    ГоспитализацияБорис Щербаков
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