В ДК Выборгский отменили спектакль «Свободная пара». Борис Щербаков вместо Петербурга уехал в больницу

Спектакль «Свободная пара» в петербургском ДК Выборгский вечером 1 февраля не состоится. Отмена связана с самочувствием народного артиста Бориса Щербакова.



Как сообщили «Фонтанке» организаторы, к сегодняшнему спектаклю были готовы декорации, приехала Мария Аронова, в театре ждали аншлаг. Однако спектакль пришлось отменить - утром Борис Щербаков, который ещё находился в Москве, почувствовал себя плохо и отправился в больницу.

Состояние здоровья 73-летнего артиста не позволило ему сесть на «Сапсан». Как уточняют, давать «Свободную пару» в Москве 2 февраля с вероятностью в 99% не будут.