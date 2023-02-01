    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    748мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.52eur76.3

    В ДК Выборгский отменили спектакль «Свободная пара». Борис Щербаков вместо Петербурга уехал в больницу

    504
    обсудить

    Спектакль «Свободная пара» в петербургском ДК Выборгский вечером 1 февраля не состоится. Отмена связана с самочувствием народного артиста Бориса Щербакова.

    Как сообщили «Фонтанке» организаторы, к сегодняшнему спектаклю были готовы декорации, приехала Мария Аронова, в театре ждали аншлаг. Однако спектакль пришлось отменить - утром Борис Щербаков, который ещё находился в Москве, почувствовал себя плохо и отправился в больницу.

    Состояние здоровья 73-летнего артиста не позволило ему сесть на «Сапсан». Как уточняют, давать «Свободную пару» в Москве 2 февраля с вероятностью в 99% не будут.

    Мария Аронова уже уехала из Петербурга. Петербуржцам, купившим билеты, готовы вернуть деньги, добавили организаторы.

    Жена Щербакова актриса Татьяна Бронзова уточнила, что супруга всё же не госпитализировали. «Жив-здоров, просто простудился», - успокоила она РИА Новости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Отмена спектакляБорис ЩербаковДК Выборгский
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close