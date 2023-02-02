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    В центре Петербурга на мужчине от плиты загорелась одежда. Он не выжил

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    Молодой мужчина получил не совместимые с жизнью травмы на собственной кухне в центре Петербурга.

    20-летний пациент с сильными ожогами поступил накануне в десятом часу утра в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах 2 февраля. Скорая забрала его из пятиэтажки на улице Марата.

    Пожара в квартире не было. Молодой человек получил ожоги от пламени газовой плиты, которое перекинулось на одежду.

    Пациент поступил в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

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