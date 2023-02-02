«Шампанское цвета заката»: «О чем говорят мужчины» накануне старости

Фото: Централ Партнершип Поделиться Поделиться





Четвертый фильм франшизы комического «Квартета И» «О чем говорят мужчины» выходит с подзаголовком «Простые удовольствия», точно отражающим эволюцию авторов с 2010 года. Они и впрямь движутся в сторону все большей простоты: если раньше герои куда-то зачем-то ехали или решали какие-то проблемы, то на этот раз сюжетом становится практически бесцельная прогулка по Садовому кольцу.



Отсутствие драматургических ухищрений только украшает продукцию такого рода, главное содержание которой — откровенные мужские разговоры и развязные шутки за рюмкой того или иного напитка. В «Простых удовольствиях» герои перепробуют довольно много разных «нектаров» из разной посуды (от водки в пластиковых стаканчиках на лавочке до ракии в чоканчичах из сербского ресторана), для начала на ходу сочинив ностальгический стишок: «Ты помнишь, когда-то, ты помнишь, когда-то мы пили шампанское цвета заката…» Не обойдется и без романтических воспоминаний о том пойле, которое в их молодости условно называлось «коньяком». В общем, к четвертому фильму градус ностальгии в мужских разговорах вполне предсказуемо возрастает. Теперь закадычной четверке друзей за 50, и в них заметно усилилось ощущение скоротечности жизни, сформулированное в риторическом вопросе: «Сначала все время о чем-то мечтаешь, потом что-то вспоминаешь, а где — то время, когда ты живешь?»



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Поклонники «Квартета И», задающиеся аналогичными вопросами и любящие отвечать на них в юмористическом ключе, обнаружат в новом фильме все то, к чему они привыкли и что роднит их с героями.

Но есть и кое-какие новшества, отличающие «Простые удовольствия» от предыдущих серий. Прежде всего, это явное стремление авторов и исполнителей свести к минимуму женское присутствие. Этот факт довольно остроумно отрефлексирован авторами в интермедии на середине фильма, где киножурналист интервьюирует некую «простую зрительницу», выясняя, как ей картина. Взыскательная зрительница ставит жесткое условие: «Если через пять минут на экране не появится положительный женский персонаж, я выключаю». И ровно через пять минут в кадр деловитой походкой входит застегнутая на все пуговки владелица благотворительного фонда и мать троих очаровательных детишек, вылезающих из-под стойки бара, где она оказвыается единственно за тем, чтобы забрать телефон, забытый супругом.



Другие женские персонажи возникают только в разговорах и носят такой же мифологический характер, как идеальная благотворительница: например, знаменитая теннисистка Ана Иванович, которая однажды так улыбнулась татарскому участнику квартета Камилю (Камиль Ларин), что у него на всю жизнь сохранилось ощущение, будто между ними «что-то было» и ему есть чем похвастаться перед друзьями. Такие истории напоминают, что участники «Квартета И» при всем своем кажущемся цинизме, порой граничащем с мизогинией, — неисправимые романтики: по их представлениям, молоденькие москвички, прогуливающиеся по Садовому кольцу, не залипают в своих смартфонах, а только и вертят головой по сторонам в надежде поймать томный взгляд предзакатного плейбоя.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Но даже главный плейбой квартета, Слава (Ростислав Хаит), испытывает явное облегчение, когда ближе к финалу прогулки его очередная 19-летняя пассия присылает смс-ку, отменяющую сегодняшнее свидание, — после этого герои формулируют очередную концепцию о том, какие модели женского поведения на мужской взгляд предпочтительней и комфортнее. Главной же метафорой женской психологии становится электрическая лампочка: юмористический эпизод с ее вкручиванием наглядно иллюстрирует, насколько трудно угодить женщине вообще, и в сексе в частности.



По сложившейся с самого начала доброй традиции «Квартет И» продолжает издеваться над психологией как псевдонаукой. Во втором фильме цикла, «О чем еще говорят мужчины», уже фигурировал психолог по имени Зигмунд Яковлевич, а теперь под девизом «Тебе любой психолог скажет» в специальных вставках возникает консультант, который так и называется — «Любой психолог». Какие-то имя и фамилия у него есть, но совершенно не запоминающиеся, как и его советы, тем более комические, что собственные проблемы доктор решить не в состоянии: жена орет на него по телефону точно так же, как на любого обычного мужика.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Разумеется, «любой психолог» не может служить авторитетом для участников «Квартета И», пославших подальше самого Льва Толстого, тщетно пытавшегося выступать в качестве нравственного ориентира в фильме «О чем еще говорят мужчины». В «Простых удовольствиях» тоже есть кое-кто вроде своеобразного если не нравственного камертона, то некоего гедонистического эталона. Персонаж Леонида Бараца развивает концепцию «жизнегеничности» по аналогии с фотогеничностью: «Есть такая порода людей — им идет жизнь, им всегда хорошо, они никогда не переживают, такие «Дмитрии Нагиевы»».



Завидующие нагиевской жовиальности герои не подозревают, что на соседней лавочке в этот момент печально скрючился Нагиев собственной персоной, сетующий в камеру, что наступает время, когда и самые элементарные удовольствия потихоньку уходят: из еды все вредно, сон тоже не приносит радости («что спал, что не спал»), «алкоголь себя дискредитировал», а секс и вовсе проходит в жизненном расписании по графе «хоть какая-то кардионагрузка». Это, пожалуй, самый смешной, но в то же время душевный монолог в фильме, авторы которого ссылаются на афоризм Оскара Уайльда «Простые удовольствия — последнее прибежище сложных натур», но относятся к себе гораздо самоироничней, чем ирландский эстет: именно отсутствие претензий на сложность гарантирует их целевой аудитории бесхитростное, но надежное удовольствие.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»