    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.12eur76.22

    В Ростове-на-Дону открыли стрельбу возле ТЦ

    2409
    7 комментариев

    В районе торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону неизвестные перестреливались из автомобилей. Об этом 2 февраля сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По предварительным данным, стреляли на улице Еременко. Обошлось без пострадавших. В городе объявили «Перехват» и план «Сирена» — по розыску вооруженных и опасных людей.

    Ищут Nissan X-Trail, зарегистрированный на 50-летнего мужчину. С ним в салоне могут быть ещё двое с оружием.

    В ГУ МВД по Ростовской области сообщают только об одном стрелке, который уехал с места происшествия на автомобиле. Издание добавляет, что к половине четвёртого часа дня он успел бросить машину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ростов-на-ДонуСтрельба
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close