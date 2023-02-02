В Ростове-на-Дону открыли стрельбу возле ТЦ

В районе торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону неизвестные перестреливались из автомобилей. Об этом 2 февраля сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.



По предварительным данным, стреляли на улице Еременко. Обошлось без пострадавших. В городе объявили «Перехват» и план «Сирена» — по розыску вооруженных и опасных людей.

Ищут Nissan X-Trail, зарегистрированный на 50-летнего мужчину. С ним в салоне могут быть ещё двое с оружием.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщают только об одном стрелке, который уехал с места происшествия на автомобиле. Издание добавляет, что к половине четвёртого часа дня он успел бросить машину.