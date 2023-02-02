    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.12eur76.22

    В Петербурге зарегистрирован первый случай кори в этом году. Контактных проверяют и зовут на экстренную прививку

    3457
    1 комментарий

    В Петербурге зарегистрирован первый в этом году случай завоза кори — из Таджикистана. 17-летняя девушка прилетела в город 19 января, заболела 26-го — в этот день скорая доставила ее в детский инфекционный стационар из дома на Богатырском проспекте, где она живет в семье из пяти человек, двое — дети. Как выяснила «Фонтанка», на сегодня все они здоровы.

    Пассажиров и персонал рейса «Душанбе — Санкт-Петербург» оповестили о риске заболевания корью. На дверях парадных дома, в котором живет девушка, висят объявления о необходимости экстренной вакцинопрофилактики коревой вакциной. По данным Роспотребнадзора, заболевших корью среди контактных сейчас нет.

    В Петербурге корь регистрировалась даже в 2020 году (49 человек) — больше всего заболевших было до марта, с приходом коронавируса их число стало снижаться, так что в 2021 году не было ни одного случая заражения детской инфекцией. В 2022 году зарегистрировано 18 заболевших.

    Корь — очень заразное заболевание, при встрече с инфицированным непривитые заражаются почти в 100% случаев. Начинается с лихорадки — температура повышается до 40,5 градуса, появляются симптомы, похожие на ОРВИ с поражением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом. Обычно на 4–5-й день болезни появляется пятнисто-папулезная сыпь: сначала за ушами, на лице и шее, потом — на груди и теле и в последнюю очередь — на руках и ногах. Инкубационный (скрытый) период составляет обычно 1–2 недели. При этом инфицированный заразен в последние два дня скрытого периода и первые 4 дня от начала высыпаний. Считается, что на пятый день с момента их появления он уже не передает вирус.

    Подробности читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Корь
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close