В Петербурге зарегистрирован первый случай кори в этом году. Контактных проверяют и зовут на экстренную прививку

В Петербурге зарегистрирован первый в этом году случай завоза кори — из Таджикистана. 17-летняя девушка прилетела в город 19 января, заболела 26-го — в этот день скорая доставила ее в детский инфекционный стационар из дома на Богатырском проспекте, где она живет в семье из пяти человек, двое — дети. Как выяснила «Фонтанка», на сегодня все они здоровы.



Пассажиров и персонал рейса «Душанбе — Санкт-Петербург» оповестили о риске заболевания корью. На дверях парадных дома, в котором живет девушка, висят объявления о необходимости экстренной вакцинопрофилактики коревой вакциной. По данным Роспотребнадзора, заболевших корью среди контактных сейчас нет.