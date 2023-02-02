В Петербурге зарегистрирован первый случай кори в этом году. Контактных проверяют и зовут на экстренную прививку

В Петербурге зарегистрирован первый в этом году случай завоза кори — из Таджикистана. 17-летняя девушка прилетела в город 19 января, заболела 26-го — в этот день скорая доставила ее в детский инфекционный стационар из дома на Богатырском проспекте, где она живет в семье из пяти человек, двое — дети. Как выяснила «Фонтанка», на сегодня все они здоровы.
Пассажиров и персонал рейса «Душанбе — Санкт-Петербург» оповестили о риске заболевания корью. На дверях парадных дома, в котором живет девушка, висят объявления о необходимости экстренной вакцинопрофилактики коревой вакциной. По данным Роспотребнадзора, заболевших корью среди контактных сейчас нет.
В Петербурге корь регистрировалась даже в 2020 году (49 человек) — больше всего заболевших было до марта, с приходом коронавируса их число стало снижаться, так что в 2021 году не было ни одного случая заражения детской инфекцией. В 2022 году зарегистрировано 18 заболевших.
Корь — очень заразное заболевание, при встрече с инфицированным непривитые заражаются почти в 100% случаев. Начинается с лихорадки — температура повышается до 40,5 градуса, появляются симптомы, похожие на ОРВИ с поражением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом. Обычно на 4–5-й день болезни появляется пятнисто-папулезная сыпь: сначала за ушами, на лице и шее, потом — на груди и теле и в последнюю очередь — на руках и ногах. Инкубационный (скрытый) период составляет обычно 1–2 недели. При этом инфицированный заразен в последние два дня скрытого периода и первые 4 дня от начала высыпаний. Считается, что на пятый день с момента их появления он уже не передает вирус.
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