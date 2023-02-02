Коттедж за 16 млн рублей, участок — за 2,3 млн: эксперты подсчитали бюджеты сделок на загородном рынке в 2022 году

Средний бюджет приобретения участков без подряда составил в 4-м квартале 2022 года 2,3 млн рублей, увеличившись за год на 14%, подсчитали эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Коттеджи и участки с подрядом подорожали на 20% — сумма сделки в среднем составила 16,3 млн рублей.

Дешевле всего приобретали участки без подряда (до 100 тыс. рублей за сотку) в Ломоносовском районе вблизи Лопухинки и Воронино. Во Всеволожском районе вблизи Лесколово, Разметелево, Рахьи, Токсово, Колтушей, Вартемяг сделки заключались в ценовой категории от 100 до 500 тыс. рублей за сотку. Традиционно самые дорогие покупки были сделаны в Выборгском районе рядом с Репино и Песками.