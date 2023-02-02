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    Коттедж за 16 млн рублей, участок — за 2,3 млн: эксперты подсчитали бюджеты сделок на загородном рынке в 2022 году

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    Средний бюджет приобретения участков без подряда составил в 4-м квартале 2022 года 2,3 млн рублей, увеличившись за год на 14%, подсчитали эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Коттеджи и участки с подрядом подорожали на 20% — сумма сделки в среднем составила 16,3 млн рублей.

    Дешевле всего приобретали участки без подряда (до 100 тыс. рублей за сотку) в Ломоносовском районе вблизи Лопухинки и Воронино. Во Всеволожском районе вблизи Лесколово, Разметелево, Рахьи, Токсово, Колтушей, Вартемяг сделки заключались в ценовой категории от 100 до 500 тыс. рублей за сотку. Традиционно самые дорогие покупки были сделаны в Выборгском районе рядом с Репино и Песками.

    «Основной объем сделок в прошлом году пришелся на участки без подряда в удалении 20–40 км от КАД — 41%. При этом снизилась доля сделок до 20 км от КАД и выросла доля проектов в зоне 60–80 км преимущественно за счет роста числа покупок в дорогих проектах на берегу озер», — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

    Среди коттеджей и участков с подрядом покупатели чаще всего интересовались объектами сегмента комфорт (средняя цена — 15,5 млн рублей). При этом коттеджи класса эконом приобретали в среднем за 6,3 млн рублей, в сегменте бизнес — за 35,5 млн рублей.

    «Коттеджи и участки с подрядом покупали в большинстве случаев в поселках до 20 км от КАД — 57% от всех сделок. При этом 43% всех коттеджей реализовано во Всеволожском районе в Разметелево, Вартемягах, Токсово. Второй по популярности район — Ломоносовский с долей 24%, локации — Аннино и Ропша», — добавила Ольга Трошева.

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