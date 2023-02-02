«Правила холодильника». Как лучше хранить еду — версия Роспотребнадзора

Холодильником в наше время никого не удивишь, но каждый ли знает, как правильно им пользоваться? Для этого есть специальные правила, которыми 2 февраля делится пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Следить за температурой
Разным продуктам нужна разная температура хранения. Например, готовую еду лучше класть на верхнюю полку, а молочные продукты и яйца — на вторую.
«Для свежести молочных продуктов и яиц нужен постоянный холод, а из-за того, что дверь постоянно открывают и закрывают, температура меняется», — добавляют в ведомстве.
А вот сырому мясу и рыбе лучше лежать там, где похолоднее — то есть на нижней полке, где температура минимальна. «Свежая зона», где температура близка к нулю, подойдет для сырых овощей и фруктов с зеленью.
Боковая дверца — самая теплая часть холодильника, поэтому туда можно класть продукты с консервантами.
Хранить раздельно
В холодильнике продукты могут «делиться» друг с другом бактериями, чаще их распространяют сырое мясо, рыба и молочные продукты. Поэтому сырые продукты нужно отделять от приготовленных. Сделать это просто: выделить для этих групп разные полки.
Переполнять холодильник — тоже плохо: нужно следить, чтобы продукты не лежали друг на друге и не стояли слишком близко.
Соблюдать чистоту
Например, сырое мясо и рыбу лучше хранить в заводской упаковке или в закрытых контейнерах, чтобы ничего не вытекало.
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