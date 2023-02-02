«Правила холодильника». Как лучше хранить еду — версия Роспотребнадзора

Холодильником в наше время никого не удивишь, но каждый ли знает, как правильно им пользоваться? Для этого есть специальные правила, которыми 2 февраля делится пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.



Следить за температурой

Разным продуктам нужна разная температура хранения. Например, готовую еду лучше класть на верхнюю полку, а молочные продукты и яйца — на вторую.

«Для свежести молочных продуктов и яиц нужен постоянный холод, а из-за того, что дверь постоянно открывают и закрывают, температура меняется», — добавляют в ведомстве.