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    «Ъ»: Росавиация выясняет, кто из авиакомпаний готов к рейсам в Африку и Непал

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    Федеральное агентство воздушного транспорта запросило российские авиакомпании о готовности организовать прямое авиасообщение со странами Африки и Непалом. Об этом пишет «Коммерсантъ» 2 февраля.

    По информации издания, в течение прошлого месяца агентство выясняло, кто из перевозчиков готов летать в Непал, Кению, Эфиопию, ЮАР (Претория), Сенегал, Маврикий, Намибию, Танзанию и Уганду.

    Главная сложность в том, что широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты с дальностью полета свыше 6–8 тыс. км составляют небольшую долю авиапарка РФ. По данным на прошлый год, таких воздушных судов 120: это Boeing 747, 767 и 777, Airbus 330 и А350. При этом избавленные от «двойной регистрации» лайнеры задействованы на популярных направлениях, вроде Турции, Египта и Таиланда.

    В пресс-службе Azur Air сообщили, что готовы рассматривать любые доступные международные направления, на которые будет спрос у клиентов партнёров-туроператоров. В «Аэрофлоте», «Победе» и «России» на вопрос издания не ответили. Между тем собеседники в двух авиакомпаниях отметили, что присматриваться к направлениям будут только при наличии в Африке гарантий сохранности их бортов с двойной регистрацией.

    О том, куда сейчас не улететь и что доступно россиянам, читайте в материале: «Мир ужался до куриной гузки. Страны, которые потеряли российские туристы».

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    АфрикаНепалРосавиацияАвиакомпанииАвиаперевозки
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