«Ъ»: Росавиация выясняет, кто из авиакомпаний готов к рейсам в Африку и Непал

Федеральное агентство воздушного транспорта запросило российские авиакомпании о готовности организовать прямое авиасообщение со странами Африки и Непалом. Об этом пишет «Коммерсантъ» 2 февраля.



По информации издания, в течение прошлого месяца агентство выясняло, кто из перевозчиков готов летать в Непал, Кению, Эфиопию, ЮАР (Претория), Сенегал, Маврикий, Намибию, Танзанию и Уганду.



Главная сложность в том, что широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты с дальностью полета свыше 6–8 тыс. км составляют небольшую долю авиапарка РФ. По данным на прошлый год, таких воздушных судов 120: это Boeing 747, 767 и 777, Airbus 330 и А350. При этом избавленные от «двойной регистрации» лайнеры задействованы на популярных направлениях, вроде Турции, Египта и Таиланда.

