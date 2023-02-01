Мир ужался до куриной гузки. Страны, которые потеряли российские туристы

Фото: Максим Поляков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Железный занавес, который опустился между Россией и ЕС в 2022 году, закрыл для большинства россиян возможность свободно путешествовать. История «съездить на выходных в Париж попить кофе» осталась лишь для избранных — добираться надо на перекладных и за дорого. «Фонтанка» измерила в граммах, какие направления и сколько именно оказались потерянными для прямых поездок из России.



Десятки популярных курортов и стран, куда за последнее десятилетие туристы повадились ездить так же запросто, как к себе на дачу, оказались вне зоны досягаемости или стали очень дороги, чтобы только добраться туда. На те точки на карте, куда операторы сейчас пытаются привлечь и перенаправить турпотоки, большинство путешественников, привыкших к вышколенному сервису, доступному ценнику и обилию достопримечательностей, еще год назад даже бы и не взглянули. «Фонтанка» поковырялась в статистике за последние 10 лет и выяснила, как вынужденно изменились предпочтения российских туристов.



Как было до «занавеса»

Выбирая диапазон для исследования, мы остановились на десятилетии не случайно.

Во-первых, пятилетнюю динамику портит локдаун двух ковидных лет, 2020-го и 2021-го.

Во-вторых, отзываясь о 2012-м, экономисты называют его довольно неплохим годом для российской экономики: государственный долг низкий, бюджет сбалансированный, инфляция поддавалась контролю, иностранные инвестиции и зарплаты динамично росли, а доллар и евро, по данным ЦБ РФ, стоили совсем смешных денег — по 32 и 41 рублю с копейками, соответственно. Следующий, 2013-й, оказался значительно хуже, продемонстрировав падение по многим отраслям, но выяснилось это только по его итогам и ничуть не помешало гражданам по старой памяти целый год жить на широкую ногу и путешествовать по миру где заблагорассудится. Тем более что доллар стал еще дешевле, за один давали 31,82 рубля, евро чуть подрос, но тоже не пугал — 45,03 по данным ЦБ РФ. Дальше грянул кризис 2014-го — пертурбации в экономике наглядно объясняют изменения туристических потоков.



Страны, куда сейчас не улететь

По данным сайта fedstat.ru, куда попадают данные погранслужбы о выезде российских граждан за рубеж с туристическими целями, в 2013 году россияне с удовольствием катались в 72 страны. По факту их, конечно, больше, но мы их отсекли за скудностью турпотока.

К концу 2022-го из этого перечня полностью выпали 37 стран — сейчас путь туда россиянам заказан либо полностью, либо нужно добираться с мучительными пересадками, как, например, в Таиланд. Из этих 37 мы выбрали 16, куда в 2013-м чаще всего выезжали туристы — больше 100 тысяч раз по итогам года. Поразглядывать, как за десятилетие в этих направлениях менялся турпоток, можно на диаграмме.



Пусть вас не удивляют цифры 2022 года на диаграмме: это данные за первый квартал, прямой турпоток полностью обнулился уже во втором.



Бесспорным рекордсменом в этой группе была Греция: за 2013 год российские туристы направлялись туда 1,175 млн раз. На втором месте — Таиланд, и его 1 миллион 34 тысячи въездов. Замыкала тройку лидеров Испания — 1 млн 12 тысяч визитов.



Сейчас прямых рейсов в Таиланд нет, хотя российским туристам там будут рады, воздушное пространство Греции и Испании для российских самолетов закрыто.

По факту, можно добраться и до курортов Доминиканы и Вьетнама, но придется попыхтеть с пересадками.

Страны, где турпоток упал до минимума

В далеком 2013-м наряду с Таиландом в лидерах по посещениям был Китай — 1,067 млн посещений. Немного отставала от него Италия — в 2013 году в страну въезжали 725 тысяч раз. Замыкала тройку лидеров Франция — 374 тысячи туристических выездов за год.



На сегодняшний день Китай и Финляндия туристов из России не принимают. Туда все еще можно попасть, но сделать это можно лишь сильно в объезд, и в обоих случаях — только тем, у кого остались еще старые визы.

Для российских самолетов закрыто небо всей Европы: и Италии, и Франции, Бельгии, Литвы, Норвегии, Польши, Эстонии. Нет авиасообщения и с Грузией, войти в страну можно только по земле.



Прямых самолетов нет с Республикой Корея — добраться туда, а также до Монголии и Саудовской Аравии можно только с пересадками.



Куда теперь едут россияне

Сейчас туристическая география ужалась до размеров куриной гузки. В сухом остатке у россиян — лишь 21 страна, куда можно улететь без проблем. Именно на них сейчас делают ставку туроператоры.

В лидерах туристических направлений — Турция, ОАЭ и Египет. К слову, эти страны единственные, кто сохранил лидерские позиции по количеству путешественников начиная с 2013 года: в 2022 году в Турцию заехали 2,7 миллиона туристов, в ОАЭ и Египет — 548 и 490 тысяч, соответственно.

Принципиально новые игроки — Бахрейн и Венесуэла.



Кто остался за кадром

За кадром осталась еще 21 страна, куда ездили стабильно, но по итогам 2013 года получилось меньше 100 тысяч раз: Венгрия, Дания, Индонезия, Канада, КНДР, Куба, Латвия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Хорватия, Швеция, Шри-Ланка, Ямайка и Япония.

По ним расклад такой:

— Для самолетов из России закрыто небо, но туристов не прогонят из Венгрии, Дании, Канады, Мальты, Молдовы, Португалии, Румынии, Словении, Хорватии, Швеции.

— Добраться с пересадками можно до Индонезии, Марокко, Мексики, Сингапура, Шри-Ланки, Японии.

— Принимает туристов и открыты прямые перелеты на Кубу.

— Словакия российских туристов видеть не желает.

Где оживится турпоток

В конце декабря 2022 года впервые за два года возобновились прямые рейсы в Таиланд из Петербурга, но данных по выезду туристов в каком бы то ни было направлении на fedstat.ru пока нет.

В 2023-м существенно увеличится объем перевозок «Аэрофлота» в Турцию, Египет и Таиланд.

Старт прямых рейсов авиакомпании Nordwind Airlines обсуждает Москвой с ЮАР. На этом хорошие новости пока заканчиваются.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

