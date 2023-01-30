Нью-Мальдивы. Куда улететь из Петербурга на длинные февральские праздники и не разориться

Фото: Скриншот видео/ Youtube.com/СМОТРИ С НАМИ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» выяснила, куда податься на февральские длинные праздники и сколько это стоит. Сразу предупреждаем — цены не такие уж и шокирующие (от 60 тысяч), но некоторые позиции все же доступны только очень толстым кошелькам.



Чем хуже погода, тем больше хочется сменить обстановку. И даже несмотря на разорванные связи с недружественными курортами, забраться на новый теплый край света все равно можно.

Немного матчасти

Выбор направлений действительно велик, говорят эксперты туристической сферы. «Сейчас в феврале запустит полеты авиакомпания Кувейта Jazeera Airways, и весь Восток, за исключением Саудовской Аравии, куда нет прямых перелетов, будет доступен. Попасть в саму Саудовскую Аравию абсолютно не проблема — там огромное количество стыковочных рейсов со всех ближневосточных государств», — говорит Артур Мурадян, генеральный директор Space Travel.



Стимулирует интерес путешественников и рубль, который держится на приемлемых для заграничных поездок уровнях.

Большие надежды операторы возлагали на Китай и рассчитывали, что, при приемлемой цене, будет упор на экскурсионку, но турпоток сдерживается визовыми вопросами и нехваткой авиарейсов.

Иран

Новое направление, за которым туроператоры видят большие возможности, — Иран. У страны красивое экскурсионное направление с уклоном в древность. Однако не все районы Ирана подойдут для посещений широкой публикой: например, остров Киш настроен принимать только верующих мусульман. Делать ставку на это направление туроператоры не торопятся — страна очень дорогая, но даже несмотря на это, интерес есть. По данным Росстата, за весь 2021 год страну посетили 298 туристов из РФ, а за один только 3-й квартал 2022-го — уже чуть более 3 тысяч.



Вылета из Петербурга нет. Экскурсионный тур на двоих на 7 ночей с вылетом 19 февраля из Москвы в Тегеран, несколькими переездами по стране и размещением в гостиницах 2* и 3* стартует от 367 тысяч рублей. В цену включены только завтраки.

Есть и постковидные сложности. С собой следует иметь распечатанный сертификат вакцинации « Спутником V » на английском языке или отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии пассажиров могут отправить на повторный ПЦР-тест.

Катар

После чемпионата мира туроператоры отмечают высокий спрос на туры в Катар — люди хотят окунуться в атмосферу минувшего мундиаля. Подтверждают интерес к стране и данные федеральной статистики: в 3-м квартале 2021 года страной заинтересовались 5,4 тысячи граждан, в 3-м 2022-го полуостров посетили 13 тысяч путешественников. Туроператоры рассчитывают, что интерес к Катару будет только повышаться. Оптимизм вселяет самобытность страны и ее аутентичность: здесь можно увидеть настоящий рынок, куда приходят местные жители и где можно купить все, от домашней утвари до верблюда. А комфорт и ультрасовременность арабской страны потрясут самых взыскательных туристов.



Самый дешевый тур на двоих с вылетом 23 февраля из Пулково с размещением на 8 ночей в отеле 5* Дохи стартует от 188 тысяч рублей. В цену включены только завтраки. Венесуэла

Направление в турбизнесе не совсем новое, однако хорошо развивающееся: за 2021 год в стране побывали 5,3 тысячи россиян, за три квартала 2022-го — 6 тысяч. По мнению экспертов, благодаря чарующим чистейшим пляжам на фоне Анд протяженностью 315 километров, заросшим пальмами и омываемыми водами Атлантики, страна стала альтернативой, хотя и не вполне полноценной, Доминикане.



Шквал туристов сейчас сдерживает неполная отмена антиковидных ограничений. С 31 декабря 2022 года страна впускает лишь привитых граждан, которые должны предъявить сертификат вакцинации « Спутником V ». У непривитых спросят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Перед вылетом все иностранцы заполняют анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve и получают QR-код для предъявления в аэропорту.

Но вот чего действительно не стоит делать в Венесуэле — отправляться на экскурсию в ее столицу Каракас, которая считается самым опасным городом мира.



Тур на двоих взрослых с 19 февраля на 13 ночей в отеле 3* острова Маргарита стартует от 173 тысяч рублей, в цену включены только завтраки.

Вылета из Петербурга нет. Прямые рейсы в Венесуэлу 1 раз в неделю выполняет авиакомпания Conviasa, блоки мест есть у «Интуриста» и TEZ Tour.

Бахрейн

В ковидную пору Бахрейн интересовал лишь туристов, путешествующих на Мальдивы, служа им пересадочным хабом. Сейчас все антиковидные ограничения страна отменила, и очень даже вовремя. Как говорят эксперты, ее премиальные отели и пляжи — достойная конкуренция ОАЭ. И посмотреть здесь есть на что — и на колоритные восточные рынки, и на фортификационные комплексы, насчитывающие тысячи лет.



Отдельно стоит отметить 25-километровый автомобильный мост короля Фахда, который соединяет страну с Саудовской Аравией, и Всемирный торговый центр, представляющий собой три башни-небоскреба в форме огромных парусов, соединенных между собой тремя переходами. ТЦ возведен прямо на побережье — сюда можно прийти хотя бы ради потрясающего вида, который открывается на Персидский залив. И да, в 2021-м в Бахрейне побывали 1,9 тысячи россиян, в 2022-м в пять раз больше — 11,6 тысячи.



Тур на двоих на 6 ночей с вылетом 23 февраля из Пулково и размещением в отеле 4* обойдется от 161 тысячи рублей. В стоимость включены завтраки.

«Виза оформляется по прилете, она действует 14 дней и обойдется в 15 долларов США», — напомнили в Space Travel.

Оман

Необычная, самая аутентичная страна из арабских. Искушенные туристы летят сюда полюбоваться бескрайними пустынями и оазисами, горами и каньонами, огромными движущимися барханами. Белоснежные пляжи Омана знатоки сравнивают с испанской Ривьерой. В феврале днем воздух прогревается до +25 градусов, ночью чуть прохладнее — до +16. Вода прогревается до +23.

Из минусов эксперты называют небольшую отельную базу. И цены — бюджетным отдых в Омане не назовешь.

Поездка на двоих на 6 ночей с размещением в отеле 5* обойдется от 193 тысяч рублей. В стоимость тура включены только завтраки.



Саудовская Аравия

Саудовская Аравия до недавних пор считалась одной из самых закрытых стран мира, а сегодня это восходящая звезда на российской туристической сцене, которая быстро набирает популярность. Путешественников привлекает неиссякаемые возможности для экскурсий — культурное наследие, насчитывающее тысячелетия, и уникальная природа, включающая оазисы и горы из песчаника. Самая узнаваемая достопримечательность — Хегра, главный южный город Набатейского царства (III век до н.э.), находится в 1100 км от столицы в регионе Аль-Ула, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В феврале можно рассчитывать на пляжный отдых, причем, как говорят эксперты, побережье Красного моря по красоте не уступает Карибам или Мальдивам. Среднесуточная температура воздуха на западном побережье составляет +23°С…+29°С, на восточном чуть прохладнее +17°С…+22°С, Красное море прогревается до +26°С, персидский залив до +18°С. Осадков нет нигде.



Но есть нюанс: религиозные исламские обычаи столь сильны, что мужчинам и женщинам следует принимать солнечные ванны на раздельных пляжах. На общественные пляжи женщинам тоже можно, но лишь в купальниках, закрывающих все тело и с покрытой головой. Впрочем, местные власти собираются привести требования к международным нормам и разрешить женщинам выгуливать бикини — специально для иностранных туристов на побережье строятся 16 фешенебельных курортов, три из которых планируют запустить уже в мае, остальные — до конца 2023 года.

Впрочем, больших надежд на это направление туроператоры не возлагают: страна дорогая и отдых под стать.

Виза

24 января правительство страны объявило о запуске новой программы «Ваш билет — это виза»: иностранцам, бронирующим билеты авиакомпании Saudia, разрешат въезд в Саудовскую Аравию на четыре дня (или 96 часов). Информации о том, будет виза платной или бесплатной, пока нет.



Для посещения нужен полис медицинского страхования для покрытия рисков, связанных с COVID-19.

Цены на туры на двоих с вылетом из Петербурга 23 февраля и размещением на 5 ночей в 3* отеле Джидды стартуют от 169 тысяч рублей. В стоимость включены только завтраки.

Таиланд

Отмена ковидных ограничений всколыхнула интерес туристов к Таиланду. Но тем, кто привык к ценнику уровня 2019 года, адаптироваться к современным реалиям непросто — стоимость туров заметно выросла. Как говорят эксперты отрасли, ждать «горящих» путевок не стоит — спрос на направление настолько крепкий, что нет никакой необходимости стимулировать его ценой.

Тур на двоих с вылетом из Петербурга 23 февраля и размещением в отеле 5* на 7 ночей обойдется от 193 тыс рублей, и это только на завтраках.

Узбекистан

Страна стала настоящей находкой для туристов, где национальный колорит еще не размыт шквальным турпотоком. Если в 3 квартале 2021 года страну посетили всего 5 тыс путешественников, то в третьем квартале 2022-го с туристической целью в ней побывали 42,7 тыс человек.



Древние мечети и глиняные дома порадуют любителей экскурсий, буйство красок базара окунет в атмосферу времен Великого шелкового пути, а ароматный плов останется навсегда в сердце ценителей гастротуров.



Сити-тур на двоих взрослых на 4 ночи с вылетом 23 февраля из Пулково и размещением в отеле 3* в Ташкенте стоит от 78 тысяч рублей.

Славится Узбекистан и всесезонным горнолыжным курортом «Амирсой» — к услугам лыжников и сноубордистов 11 клонов различной сложности и протяженности.

Горнолыжный тур на двоих взрослых на 6 ночей с вылетом 24 февраля из Пулково и размещением в Центре отдыха прямо на курорте обойдется от 182 тысяч рублей.

Антиковидных ограничений на въезд нет.

Киргизия

Знатоки называют Киргизию бриллиантом в азиатской короне древних земель, и отмечают, что интерес отечественных туристов к стране незаслуженно мал. Удивить стране есть чем: «небесные горы» Тянь-Шань, величественные хребты Памира, хранящее богатства Чингисхана озеро Иссык-Куль. Визитная карточка местных народных промыслов — «вечный» ковер «шырдак», украшенный яркими национальными узорами.



Тур «Бишкек эконом» на февральские даты с вылетом из Петербурга стартует от 60 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Азербайджан

Еще совсем недавно столицу Азербайджана Баку называли «Восточный Париж» (не все, но некоторые). Город нефтяников поражает контрастом, где древнейшие памятники архитектуры соседствуют с современными небоскребами. Большая часть достопримечательностей находится в центре города: жемчужина архитектурного наследия Дворец Ширваншахов, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Девичья башня на территории крепости Ичери Шехер. Эксперты советуют посетить и заповедник Янардаг, где склон горы вот уже несколько тысячелетий охвачен огнем.

Купаться в феврале будет еще зябко: днем +5 °C, ночью +3 °C, и также как в Петербурге ветрено.

Тур на двоих взрослых с вылетом 23 февраля из Пулково и размещением на 6 ночей в отеле 5* в Баку с завтраками стартует от



77 тысяч рублей.

«Важно! Въезд в страну только с действующим сертификатами от COVID-19», — предупредили в Ics Travel Group.

Приценивалась Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»