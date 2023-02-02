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    После пожара на участке трассы «Таврида» в Севастополе найдены уже восемь тел. Судьба пятерых рабочих неизвестна

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    Число погибших рабочих при пожаре в строительных бытовках в Балаклавском районе Севастополя увеличилось до восьми человек. Судьба еще пятерых неизвестна, на месте продолжается разбор завалов, сообщает 2 февраля РИА Новости. Всего в строительных модулях проживало более ста человек, занятых на возведении участка трассы «Таврида».

    Возгорание на Нефтяной улице, как уточняет МЧС, началось в 02 часа 19 минут. В 03 часа 26 минут пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Двое рабочих получили ожоги и отравление продуктами горения и были госпитализированы.

    ЧП могло произойти из-за замыкания в электроприборе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эта версия является предварительной.

    Прокуратура проводит проверку выполнения правил безопасной эксплуатации бытовок строителей.

    Следственный комитет Крыма и Севастополя возбудил по факту пожара уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

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