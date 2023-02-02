После пожара на участке трассы «Таврида» в Севастополе найдены уже восемь тел. Судьба пятерых рабочих неизвестна

Число погибших рабочих при пожаре в строительных бытовках в Балаклавском районе Севастополя увеличилось до восьми человек. Судьба еще пятерых неизвестна, на месте продолжается разбор завалов, сообщает 2 февраля РИА Новости. Всего в строительных модулях проживало более ста человек, занятых на возведении участка трассы «Таврида».



Возгорание на Нефтяной улице, как уточняет МЧС, началось в 02 часа 19 минут. В 03 часа 26 минут пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Двое рабочих получили ожоги и отравление продуктами горения и были госпитализированы.