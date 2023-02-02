Число погибших при пожаре на строительстве трассы «Таврида» в Севастополе увеличилось

При разборе завалов сгоревших строительных бытовок в Балаклавском районе Севастополя нашли тело шестого погибшего. Двое рабочих пострадали. Об этом 2 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных службы.



Пожар на Нефтяной улице начался рано утром. Огонь охватил 200 квадратных метров бытовок, в которых жили строящие участок трассы «Таврида» рабочие. Первоначально сообщалось о пяти погибших. Два человека получили сильные ожоги и отравление угарным газом и были госпитализированы.



Открытое горение ликвидировано.