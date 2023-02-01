Это не те 700 миллионов. Почему Евгений Пригожин связал Невзорова* с рекламой в метро

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В очередном заявлении в соцсетях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попенял опальному публицисту на заработок 700 млн рублей в год за счет рекламы в петербургском метро. В этой истории перепутаны кони, люди, цифры. «Фонтанке» даже не пришлось спускаться под землю, чтобы прояснить природу этих денег и слухов.



Заявление Пригожина последовало сразу за новостью о заочном приговоре Невзорову к 8 годам за фейки о российской армии.

«А я буду настаивать перед Бегловым Александром Дмитриевичем, чтобы у вас забрали этот бизнес, а именно, рекламную компанию «Метроном» (реклама в метро), которая, как я знаю, всегда приносила вам неплохие доходы. Около 700 миллионов в год», — заявил Евгений Пригожин через свою пресс-службу, упомянув, что за 10 лет Александр Невзоров* (признан иноагентом в РФ) заработал на этом бизнесе 7 млрд рублей.



Для любой компании в стране сейчас заявление о том, что она контролируется иноагентом — серьезный удар. «Метроном» учрежден еще три губернатора назад, в 2001 году. Его бизнес понятен обывателю лишь в общих чертах — кажущаяся монополия на размещение рекламы на объектах ГУП «Петербургский метрополитен». Это не исчерпывающий, но основной источник заработка «Метронома», причем, необходимо отдельно оговориться: финансовые потоки там идут немного сложнее, чем это описано у Евгения Пригожина.

Если сильно упрощать (уводя стороннего наблюдателя от истины), цифру 700 миллионов и слово «Метроном» действительно можно было бы употребить в одном предложении. Например, в таком: «В 2017–2019 гг. выручка ООО «Метроном» превышала 700 млн рублей». И это единственный контекст, которым они связаны.



Дело в том, что ни до 2017 года, ни после 2019 года выручка этой компании не достигала такой цифры. В последней, прошлогодней отчетности за 2021 год выручка была на уровне 540 миллионов. 7 миллиардов за 10 лет у Пригожина, наверное, могло появиться простым умножением «примерно 700» на 10. В реальности — не набирается и 4,5.

Но не это самое главное. Удивительным образом Евгений Пригожин, большую часть своей сознательной жизни проведший в торговле и уж что-что, а считать деньги умеющий, по неизвестной причине путает два фундаментально разных понятия — выручка и прибыль.



Если бы всю выручку от рекламы «Метроном» отдавал кому-то, например, Александру Невзорову*, то с некоторой натяжкой тезис о получении 700 млн рублей в год еще как-то можно было применять. Но в самом успешном для себя, последнем докоронавирусном 2019 годе эта компания при поступлениях от продаж в размере 730 миллионов выплатила поставщикам и подрядчикам 657 миллионов (только «Метрополитену» за право размещать у него рекламу — 260 млн руб.) и еще около 17 — на зарплаты сотрудникам. В тот — еще раз подчеркнем — самый прибыльный год «Метроном» сумел выплатить дивиденды — 43 миллиона. И это, собственно, все, что компания перечислила акционерам. В последующие годы данных о дивидендах нет. А чистая прибыль, из которой они могли бы начисляться, в непростые для рекламного рынка 2020 и 2021 годы составила 1,7 и 4 млн рублей соответственно.



«Фонтанка» спросила руководство «Метронома» напрямую, отдают ли они всю свою выручку из кассы шоумену. Абсурдность вопроса породила сдержанное молчание, но источник, знакомый с бизнесом компании, удивился самой связке Невзорова и «Метроном». Даже при желании компания не могла бы платить дивиденты журналисту. Дело в том, что в составе акционеров Александр Невзоров* не значится и никогда там не был. 65% долей принадлежит Дмитрию Столову, 25% — Игорю Савви и 10% — Георгию Иванову.

Понимая, что в нашей стране бизнес зачастую в реальности устроен совсем не так, как выглядит даже в отчетности для госорганов, можно попробовать исследовать конспирологические версии.



Застрельщиком в деле о поисках связи между «Метрономом» и Невзоровым* в нашей стране выступила «Экспресс-газета». В крайне несвойственном ее обычной стилистике жанре экономического расследования — с гиперссылками на «Коммерсант» и скриншотами из СПАРКа, — издание доказывает, что «Метроном» тесно связан с Александром Невзоровым*.

Уровень доказательств такой. В 2007 году Невзоров в должности президента возглавил Ассоциацию рекламных агентств и коммерческих коммуникаций метрополитена. Уже в 2009 он этот пост покинул, уступив место совладельцу «Метронома» Игорю Савви. Далее, по версии газеты,: «Вероятно, не без помощи Невзорова Столов (основной владелец компании) сохранил за собой позиции на городском рынке рекламы». Это предположение «Экспресс-газета» снова делает — уже от себя. На том основании, что Невзоров* «может иметь близкие отношения с высокопоставленными чиновниками Смольного, в том числе — с губернатором Александром Бегловым». Почему? Ну, во-первых, «он публично отказался критиковать городские власти за провал мусорной реформы и снежный коллапс, хотя с ноября прошлого года это — острейшие проблемы в городе». Во-вторых, «источники в Смольном заверили, что до самого отъезда Невзоров* еженедельно встречался с губернатором, пил с ним чай, много шутил о политике». Ну и в-третьих, «журналист был еще и одним из консультантов губернатора в период выборов».



Это не все тезисы, которые связывают Александра Невзорова* с «Метрономом» в расследовании «Экспресс-газеты».

Далее возникает фигура Виталия Гришечкина. По версии «Экспресс-газеты», с 2006 года рекламой в метро занимались «три компании, связанные между собой и объединённые в одну ассоциацию под руководством Александра Невзорова и Виталия Гришечкина». В документах ассоциации нет ни слова о том, что Гришечкин руководил ею, чуть выше в тексте издание уточняет свою позицию: она «объединяет три частные компании — «Анфас», «Коммет» и «Метроном». Последней долгое время руководил председатель совета директоров издательской группы «АСТ» Виталий Гришечкин».

Такая конструкция позволяет расследователям «Экспресс-газеты» начать искать связь между двумя этими персонами и она, разумеется, находится. Разумеется — потому что Гришечкин возглавлял издательство «АСТ», которое, кроме всего прочего, издавало журнал HAUTE ECOLE. Ну и 11 месяцев в 2007–2008 гг. был директором ООО «Невзоров от эколь», которому принадлежали права на журнал.



Отдельно нельзя не обратить внимание на финансово-экономический анализ «Экспресс-газеты» деятельности «Метронома». Дело в том, что в 2019 году выручка у него была 760 млн руб, а чистая прибыль — 53 миллиона (то есть, в принципе, разницу между этими двумя явлениями расследователи понимают). А вот в 2020 году «показатели по некоей причине стали стремительно падать, причём не коррелируя друг с другом». Оставив «Экспресс-газете» гадать, что же такое могло и вправду случится в 2020-м, из-за чего выручка рекламной фирмы упала на 38%, стоит обратить внимание на другое подозрительное, с точки зрения газеты, явление: «при падении выручки к 2021 году на треть прибыль упала почти в 20 раз».

«Экспресс-газета» понимает, что сам «Метроном» продажей рекламы не занимается. Это делает совсем другая организация — ООО «Рекламное агентство «Проспект»». Кстати, 15,5% в ней принадлежит Светлане Гришечкиной, что, разумеется, тоже идет в копилку доказательной базы «Экспресс-газеты». Выручка у «Проспекта» тоже немаленькая, хорошо, что издание также не перечисляет ее в полном объеме Александру Невзорову*. При выручке в миллиард в 2019 году компания выплатила 77 млн рублей дивидендов своим акционерам.



Изданию кажется подозрительным, что аккурат в 2020 году у «Проспекта» точно так же, синхронно с «Метрономом» «при падении выручки к 2021 году вдвое прибыль упала в 15 раз».

У многих из тех, кто в 2020 году не следил за тем, как выпала грудь из бюстгальтера Ларисы Долиной, а занимался бизнесом, в памяти отчетливо запечатлелись коронавирусные ограничения и спад деловой активности, отчаянная битва за жизнь своих предприятий и сохранение коллективов. Тогда выход хотя бы в ноль считался большим достижением, а многие довольствовались и небольшими минусами. Во многих отраслях, включая рекламную, выручка падала на те самые 30–40–50%, ломая бизнес-модель компаний. Конечно, динамика выручки даже теоретически не должна коррелировать с прибылью. Самый простой пример — рост капитальных затрат, которые позволяют себе растущие компании, вкладывая часть прибыли в будущее развитие. Или наоборот — необходимость сохранения прежних расходов из-за, например, контрактных обязательств, при падении выручки.



Все это торжество отечественной экономической журналистики от «Экспресс-газеты» и могло ввести заблуждение Евгения Пригожина, который, в принципе, к некоторым СМИ испытывает большое доверие. Но невозможно представить себе, чтобы специалист по торговле такого уровня, перечитав ту статью, составил бы высокое мнение о ней. Ну и не говоря уже о том, что Евгений Пригожин не может не знать о деталях, ускользнувших от «Экспресс-газеты». К примеру, что Виталий Гришечкин с 2009 года, мягко говоря, сократил бизнес-активность после уличного нападения и тяжелейшей травмы головы. Предполагать его участником хитроумных схем по сокрытию выручки и прибыли от государства и передаче по какой-то неизвестной причине 700 млн рублей в год Александру Невзорову, — это очень оптимистично.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»



* Александр Невзоров признал в РФ иноагентом в 2022-м году