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    СКА проиграл в третий раз подряд

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    Поражением для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге 1 февраля.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

    Единственный гол за СКА забил Марат Хуснутдинов (9 минута). у «Локомотива» отличились Георгий Иванов (24) и Михаил Беляев (35).

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Для СКА это поражение стало третьим подряд. Тем не менее петербуржцы сохранили лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующим соперником армейцев станет «Ак Барс». Игра пройдет 3 февраля в Петербурге.

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