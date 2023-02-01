СКА проиграл в третий раз подряд

Поражением для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге 1 февраля.
Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).
Единственный гол за СКА забил Марат Хуснутдинов (9 минута). у «Локомотива» отличились Георгий Иванов (24) и Михаил Беляев (35).
Для СКА это поражение стало третьим подряд. Тем не менее петербуржцы сохранили лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующим соперником армейцев станет «Ак Барс». Игра пройдет 3 февраля в Петербурге.